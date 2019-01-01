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Томос для України: Варфоломій назвав остаточну дату

33.8тЧитати матеріал російською

Константинопольський патріарх Варфоломій підтвердив намір надати 6 січня Томос єдиній українській православній церкві.

Як сказав патріарх у понеділок, 31 грудня, на новорічній церемонії, надання Томосу буде "великою і історичною подією".

"Тут, в материнській церкві, вони отримають Томос про автокефалію. Було, як відомо, багато протидії, дуже жорсткої протидії цьому історичному рішенню нашого Вселенського патріархату", — сказав він.

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"Однак це не буде перешкодою для нас, оскільки ми формуємо наше рішення на святих канонах, на привілеї Вселенського патріархату, на порядку і традиціях православ'я", — додав Варфоломій.

Патріарх Варфоломій

Патріарх Варфоломій

Як повідомляв OBOZREVATEL,

Особа
Патріарх Варфоломій
Місце
Україна
Тег
Томос
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Makc Махов
Makc Махов
Шостого сiчня! Буде забитий останнiй кiлок в ❤️ сердце московского пiдapacтату! Слава Украiнi! Героям Слава! Кацапстану ганьба! Путiн капут! 🇷🇺🖕🏼🖕🖕🏿😜😜☠️😆
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Данилюк Юрій
Данилюк Юрій
Це буде останній кілок в дохлятину "руцького міра".
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Да пребудет с нашей Батькивщиной Божье Благословение.
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