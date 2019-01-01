Томос для України: Варфоломій назвав остаточну дату

Константинопольський патріарх Варфоломій підтвердив намір надати 6 січня Томос єдиній українській православній церкві.
Як сказав патріарх у понеділок, 31 грудня, на новорічній церемонії, надання Томосу буде "великою і історичною подією".
"Тут, в материнській церкві, вони отримають Томос про автокефалію. Було, як відомо, багато протидії, дуже жорсткої протидії цьому історичному рішенню нашого Вселенського патріархату", — сказав він.
"Однак це не буде перешкодою для нас, оскільки ми формуємо наше рішення на святих канонах, на привілеї Вселенського патріархату, на порядку і традиціях православ'я", — додав Варфоломій.
Патріарх Варфоломій
Як повідомляв OBOZREVATEL,
14 грудня об'єднавчий Собор обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля автокефальної православної церкви України.
Представляючи Епіфанія на Софійській площі в Києві, президент Петро Порошенко заявив, що Україна не була, не є і не буде канонічною територією Російської церкви, а тепер остаточно розриває всі зв'язки з імперією Кремля. Він також додав, що на церемонію вручення Томосувідправиться разом з Епіфанієм у Константинополь.
У Московському патріархаті різко відреагували на результати Собору і заявили, що канонічне значення його проведення, як і результати, "дорівнюють нулю".
Глава УПЦ МП Онуфрій по завершенню об'єднавчого Собору втратив титул митрополита Київського і всієї України.