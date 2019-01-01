Томос для України: Варфоломій назвав остаточну дату

Константинопольський патріарх Варфоломій підтвердив намір надати 6 січня Томос єдиній українській православній церкві.

Як сказав патріарх у понеділок, 31 грудня, на новорічній церемонії, надання Томосу буде "великою і історичною подією".

"Тут, в материнській церкві, вони отримають Томос про автокефалію. Було, як відомо, багато протидії, дуже жорсткої протидії цьому історичному рішенню нашого Вселенського патріархату", — сказав він.

"Однак це не буде перешкодою для нас, оскільки ми формуємо наше рішення на святих канонах, на привілеї Вселенського патріархату, на порядку і традиціях православ'я", — додав Варфоломій.

Патріарх Варфоломій

Як повідомляв OBOZREVATEL,