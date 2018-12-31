Томос для України: Кирил пригрозив Варфоломію ''страшним судом''

Глава РПЦ Кирил написав листа Вселенському патріарху Варфоломію з вимогою відмовитися від надання Україні Томосу.

Відповідний документ опубліковано в Telegram-каналі "Церквач", де вказується, що п'ятисторінкове послання було "емоційним".

Зокрема, глава РПЦ в черговий раз обізвав Православну церкву України – "возз'єднанням розкольників", а також заявив, що засмучений симпатією Варфоломія до неї.

"Возз'єднання розкольників з Церквою стало б великою радістю для православних України, так і для всього православного світу, якби проходило відповідно до приписів канонічного права... Але нинішній політизований процес далекий від норм і духу святих канонів. Його супроводжує жахливе нагромадження брехні, а тепер вже й насильство по відношенню до справжньої Української Православної Церкви", – написав Кирил.

Він заявив, що попереджав Варфоломія, ніби його "вводять в оману". І говорив йому про це і наодинці, і при свідках.

Патріарх Кирил Інформатор

"Тепер же, коли ці плани в значній мірі реалізовані, можливо, в останній раз звертаюся до вас перед лицем всієї Православної церкви ... відступити зараз від спілкування з "розкольниками", відмовтеся від участі в політичній авантюрі їх легалізації", – заявив глава РПЦ.

"Те, що ви називаєте помісним собором, стало зборами розкольників під прикриттям імені Святої Константинопольської церкви", – сказано в листі.

В іншому випадку патріарх Кирил загрожує чолі Константінольськой церкви "Страшним судом".

"Якщо ви зробите в спосіб, викладений у Вашому листі, то Ви назавжди втратите можливість слугувати єднанню святих Божих Церков, перестанете бути першим в православному світі, а завдані Вами страждання православних українців підуть за вами на Страшний суд безстороннього Господа нашого і будуть свідчити перед ним проти Вас. Ще не пізно зупинитися", – написав Кирил.

Лист патріарха Кирила Патріарху Варфоломію from tsnua

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