Тодуров розповів, чому померлих від COVID-19 ховають у пакетах і не роблять розтину

Померлих через COVID-19 не розтинають і ховають у спеціальних пакетах, оскільки їхні тіла зберігають флору, яка може бути небезпечною для інших людей.

Про це розповів в інтерв'ю Олесі Бацман кардіохірург, директор Інституту серця Борис Тодуров. Він підкреслив, що з цього приводу є суворі правила (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами медика, в організмі людини наявні різні біологічні рідини: слиз, мокрота тощо.

"Якийсь час там зберігається біологічний матеріал. Якщо людина померла від пневмонії, то у неї, крім вірусу, можуть бути ще й пневмоктоки і синьогнійна паличка і все що завгодно. Якщо людина пролежала в реанімації з пневмонією багато днів, то вона апріорі має якусь бактеріальну, грибкову, вірусну флору, яка може бути небезпечною для людей", – пояснив кардіохірург.

Він уточнив, що розтин тіл пацієнтів, які померли від COVID-19, роблять тільки в рідкісних випадках, і лише в судово-медичних установах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Скадовську місцева адміністрація заборонила родичам померлого від COVID-19 чоловіка поховати його в місті і попросила відвезти тіло.

Родичка померлого пацієнта лікарні у Василькові Київської області розповіла моторошні подробиці про те, як нелюдяно там ховають людей із підозрою на коронавірус.