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''Точка біфуркації'': Цимбалюк пояснив, чим для України закінчиться полон моряків

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Полон моряків ВМСУ, яких Росія захопила у Чорному морі, назавжди закріпить за нею статус вічного ворога України.

Цей трагічний момент історії українці вже ніколи не зможуть забути і пробачити. Таку думку висловив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на Youtube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Полонений український моряк

Полонений український моряк

Скріншот відео

"Просто так ця історія ніколи не забудеться і не мине. Це свого роду точка біфуркації. І тих, хто сумнівався, що Росія це ворожа для нас держава, в нашій країні стане менше. Бо тоді вони (росіяни. Ред.) ховалися за "іхтамнєт", "вони пішли у відпустку". А зараз російські силовики стріляли по наших хлопцях абсолютно відкрито, їх тут навіть нагородити збираються, можливо вже нагородили", — сказав він.

Полонені українські моряки

Полонені українські моряки

Скріншот відео

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Цимбалюк додав, що він особисто вкрай болісно сприймає те, що відбувається. Адже він не може дивитися на те, як окупанти змушують сидіти молодих українських Героїв у тісних тюремних клітках без будь-яких підстав на це.

"Дуже боляче дивитися на цих хлопців, багато з яких на більш ніж на десять років молодші за мене, які сповнені сил і енергії. І зараз перебувають у клітках. Виглядає це моторошно, бо четверо здорових пацанів сидять у тісній клітці. Але посміхаються, не втрачають оптимізму, жартують, передають привіт рідним тим, хто не приїхав", — наголосив Цимбалюк.

Полонені українські моряки

Полонені українські моряки

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Загострення в Азовському моріРосійсько-український конфлікт
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
Тег
Керченська протока
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Исаев Денис
Исаев Денис
Я помню что то подобное этот прыщавый неопрятный парубок писал о Наде Савченко когда она в тюрьме сидела, даже Путину вопрос про неё задавал на пресс-конференции, а сегодня даже сам про неё забыл, тренды резко поменялись.
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Васильев Александр
Васильев Александр
UaDonetsk Umka, а нечисть всегда рыло прячет, чтобы потом где-нибудь в темном переулке по нему не схлопотать. Фашисты же!
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Крым Андрей
Крым Андрей
Васильев Александр, смотри как загомонили, вислоухие. Забыли свои рыла замотанные?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Чем чаще и дольше гордые укрии будут помнить, какой острой бывает попаболь, после того, как рыпнешься на Россию, тем лучше. А на их отношение к нам - глубоко посрать.
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