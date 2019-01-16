''Точка біфуркації'': Цимбалюк пояснив, чим для України закінчиться полон моряків

Полон моряків ВМСУ, яких Росія захопила у Чорному морі, назавжди закріпить за нею статус вічного ворога України.

Цей трагічний момент історії українці вже ніколи не зможуть забути і пробачити. Таку думку висловив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на Youtube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Полонений український моряк Скріншот відео

"Просто так ця історія ніколи не забудеться і не мине. Це свого роду точка біфуркації. І тих, хто сумнівався, що Росія — це ворожа для нас держава, в нашій країні стане менше. Бо тоді вони (росіяни. — Ред.) ховалися за "іхтамнєт", "вони пішли у відпустку". А зараз російські силовики стріляли по наших хлопцях абсолютно відкрито, їх тут навіть нагородити збираються, можливо вже нагородили", — сказав він.

Полонені українські моряки Скріншот відео

Цимбалюк додав, що він особисто вкрай болісно сприймає те, що відбувається. Адже він не може дивитися на те, як окупанти змушують сидіти молодих українських Героїв у тісних тюремних клітках без будь-яких підстав на це.

"Дуже боляче дивитися на цих хлопців, багато з яких на більш ніж на десять років молодші за мене, які сповнені сил і енергії. І зараз перебувають у клітках. Виглядає це моторошно, бо четверо здорових пацанів сидять у тісній клітці. Але посміхаються, не втрачають оптимізму, жартують, передають привіт рідним тим, хто не приїхав", — наголосив Цимбалюк.

Полонені українські моряки Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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