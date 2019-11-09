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9 листопада • оновлено в 16:11
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Тільки за направленням: в Україні змінять правила прийому лікарів

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В Україні з 2020 року безкоштовні послуги лікаря можна буде отримати тільки за направленням лікаря або після підписання декларації.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України, передають "Факти". За даними відомства, також в наступному році не буде субвенцій на утримання медичних установ не передбачена.

Тільки за направленням: в Україні змінять правила прийому лікарів

gogetnews.info

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Крім того, без направлення спеціалізовану медичну допомогу можна буде отримати безкоштовно пацієнтам, які звернулися до акушера-гінеколога, стоматолога, психіатра, нарколога. Аналогічно без направлення безоплатно надається медична допомога при невідкладному стані.

У перелік медпослуг увійдуть первинна, вторинна (спеціалізована), третинна (високоспеціалізована), екстрена та паліативна медична допомога. Також в список увійдуть реабілітація, вагітність, пологи, і медична допомога дітям до 16 років.

При цьому відомство зазначає, що в наступному році не передбачено субвенцій на утримання медичних закладів. З 113 млрд гривень на медицину в держбюджеті 72 млрд гривень підуть медустановам за фактично надані послуги.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про права та обов'язки українців, як пацієнтів, так і лікарів і медичного персоналу.

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Теми
медична реформа Медичні нововведення в Україні
Місце
Україна
Тег
медицина
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Круглов Владимир
Круглов Владимир
Зебилы..
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Понятно к гинекологу. А к урологу тоже через семейного лекаря? Да это прямое издевательство. А сломанная рука или нога - к травмотологу? Колониальная администрация ускоренными темпами оптимизирует популяцию аборигенов.
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семенов Александр
семенов Александр
В России все граждане имеют полис ОМС
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