Тільки за направленням: в Україні змінять правила прийому лікарів

В Україні з 2020 року безкоштовні послуги лікаря можна буде отримати тільки за направленням лікаря або після підписання декларації.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України, передають "Факти". За даними відомства, також в наступному році не буде субвенцій на утримання медичних установ не передбачена.

gogetnews.info

Крім того, без направлення спеціалізовану медичну допомогу можна буде отримати безкоштовно пацієнтам, які звернулися до акушера-гінеколога, стоматолога, психіатра, нарколога. Аналогічно без направлення безоплатно надається медична допомога при невідкладному стані.

У перелік медпослуг увійдуть первинна, вторинна (спеціалізована), третинна (високоспеціалізована), екстрена та паліативна медична допомога. Також в список увійдуть реабілітація, вагітність, пологи, і медична допомога дітям до 16 років.

При цьому відомство зазначає, що в наступному році не передбачено субвенцій на утримання медичних закладів. З 113 млрд гривень на медицину в держбюджеті 72 млрд гривень підуть медустановам за фактично надані послуги.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про права та обов'язки українців, як пацієнтів, так і лікарів і медичного персоналу.

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