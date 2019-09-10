"Тільки на танках": Сенцов висловився про повернення до Криму

Український режисер Олег Сенцов, якого звільнили з політичного ув'язнення в Росії, заявив, що повернення до окупованого Криму можливо тільки на танках.

Водночас він закликав не сприймати його слова буквально. Сенцов уточнив, що зараз житиме з донькою в Києві. Така заява пролунала під час першої пресконференції Сенцова і ще одного колишнього політв'язня Кремля Олександра Кольченка (щоб подивитися відео, дорскрольте сторінку до кінця).

Олег Сенцов Скріншот відео

"Я збираюся займатися двома найчудовішими речами на цій землі – це знімати кіно і жити. Що стосується Криму, повернутися туди – тільки на танках. Але поки не можемо. Не потрібно сприймати мої слова буквально. Так, я буду жити в Києві, моя донька вже переїхала сюди. Мама з сином приїхали провідати нас. Мама поки залишиться, син же повернеться із колишньою дружиною до Криму. Спілкуємося, вирішуємо сімейні справи", – сказав Сенцов.

Пізніше журналіст запитав у Сенцова, чи готовий він взяти участь у вояжі на окуповану територію Донбасу для звільнення полонених українців там, як це робила екснардепка, колишня ув'язнена Кремля Надія Савченко. Однак відповідь Сенцова була також категорична. "Як і в Крим – тільки на танках", – сказав режисер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Також Сенцов звернувся до українських ЗМІ і подякував їм за боротьбу в інформаційній війні з Росією. За його словами, протистояння з країною-агресором великою мірою побудовано саме на інформаційних технологіях.

Сенцов був заарештований 10 травня 2014 року у Сімферополі. ФСБ Росії звинуватила його у керівництві терористичною групою, яка мала намір підірвати місцевий пам'ятник Леніну. У серпні 2015 року Північно-Кавказький військовий окружний суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

У 2018 році Сенцов протягом 145 днів тримав голодування, вимагаючи від російської влади звільнення 64 українських громадян, які перебувають за ґратами в РФ, як він вважає, з політичних мотивів.

Режисер був змушений перервати голодування через загрозу примусового годування.

29 серпня з'явилася інформація, що Сенцова етапували до Москви.

7 вересня з російського полону повернулися 35 українців, серед яких і український режисер Олег Сенцов.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся