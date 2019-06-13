"Тільки без тебе, Володю": Путін розлютив мережу заявою про дружбу з Україною

Мережу розлютила заява президента Росії Володимира Путіна про те, що Кремль відновить дружбу із Києвом, незважаючи на "стан відносин із українськими елітами".

Відповідне відео-інтерв'ю з лідером РФ з'явилося на сторінці журналіста кремлівського пулу Дмитра Смирнова. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Користувачі бурхливо відреагували на промову Путіна. На думку більшості, відносини можна відновити лише після того, як російський президент відповість за всі злочини проти українців.

Володимир Путін Крим.Реалії

"Бабусині казки", "Відновимо, звичайно. Але це буде вже без тебе, Володю", "Відновимо, але після того, як плюгавого карлика повісять самі росіяни і попросять вибачення за все", "Ботокс у голові вже просякнув мізки, дав побічні ефекти", "Відновимо відносини з Україною, коли Путін здохне", "Ага, відновимо. Відразу після повернення Україні Донбасу, Криму і Кубані! Після виплати всіх репарацій і трибуналу над Ху**лом! А щодо "адіннарот", користуючись нагодою, хочу ще раз нагадати — вільний українець ніколи не був і не буде "одним" із російським рабом!" — написали у коментарях.

Путин: Неизбежно, мы восстановим отношения с Украиной. Не может такого быть такого между частями одного народа, как бы ни складывались отношения с прежними украинскими элитами, которые во главу угла ставили личную выгоду. Но новое-то руководство, надеюсь, лишено таких ограничений pic.twitter.com/gxS4aXZPEJ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 13 июня 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії заговорили, що глави РФ і України можуть підписати нові мирні угоди з урегулювання конфлікту на Донбасі.

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