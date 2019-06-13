ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Тільки без тебе, Володю": Путін розлютив мережу заявою про дружбу з Україною

7.5тЧитати матеріал російською

Мережу розлютила заява президента Росії Володимира Путіна про те, що Кремль відновить дружбу із Києвом, незважаючи на "стан відносин із українськими елітами".

Відповідне відео-інтерв'ю з лідером РФ з'явилося на сторінці журналіста кремлівського пулу Дмитра Смирнова. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Користувачі бурхливо відреагували на промову Путіна. На думку більшості, відносини можна відновити лише після того, як російський президент відповість за всі злочини проти українців.

Новини
"Занадто запізнився": В'ятрович передбачив програш Путіна у війні з Україною

Володимир Путін

Володимир Путін

Крим.Реалії

"Бабусині казки", "Відновимо, звичайно. Але це буде вже без тебе, Володю", "Відновимо, але після того, як плюгавого карлика повісять самі росіяни і попросять вибачення за все", "Ботокс у голові вже просякнув мізки, дав побічні ефекти", "Відновимо відносини з Україною, коли Путін здохне", "Ага, відновимо. Відразу після повернення Україні Донбасу, Криму і Кубані! Після виплати всіх репарацій і трибуналу над Ху**лом! А щодо "адіннарот", користуючись нагодою, хочу ще раз нагадати — вільний українець ніколи не був і не буде "одним" із російським рабом!" — написали у коментарях.

"Тільки без тебе, Володю": Путін розлютив мережу заявою про дружбу з Україною
"Тільки без тебе, Володю": Путін розлютив мережу заявою про дружбу з Україною
"Тільки без тебе, Володю": Путін розлютив мережу заявою про дружбу з Україною
"Тільки без тебе, Володю": Путін розлютив мережу заявою про дружбу з Україною
"Тільки без тебе, Володю": Путін розлютив мережу заявою про дружбу з Україною
"Тільки без тебе, Володю": Путін розлютив мережу заявою про дружбу з Україною
"Тільки без тебе, Володю": Путін розлютив мережу заявою про дружбу з Україною

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії заговорили, що глави РФ і України можуть підписати нові мирні угоди з урегулювання конфлікту на Донбасі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
13
18
Смішно
11
Цікаво
3
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Малахoв Егор
Малахoв Егор
,"Вильный украинец",- это анекдот.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
2
Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
какую сеть?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
мы востановим дружбу только тогда когда 82 % кокошников сдохнет,а с 18% нормальных руських мы будем дружить
Показати коментар повністю
Відповісти
4
4

Блоги / думки

ads pixel