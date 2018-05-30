"Ти ніхто!" Вдова героя АТО розповіла про приниження в автобусі

Водій зі Львова здер гроші за проїзд з дівчаток, батько яких загинув через тяжкі поранення, отримані на Донбасі.

Про інцидент в автобусі "Львів-Луцьк" повідомила вдова воїна АТО Тетяна Луцюк на своїй сторінці в Facebook.

"Неодноразово писалося про нехтування водіями сімей загиблих Героїв. Особливо стає боляче, коли це неповага проявляється до беззахисних дітей, у яких війна відібрала тат. Сьогодні мої дівчатка вже в черговий раз зіткнулися з кричущим нелюдським ставленням, мовчати у мене вже немає сил", - написала вона.

"Мій чоловік, Луцюк Роман, ще в 2014 році добровільно пішов захищати Україну, був поранений і помер від важких ран в 2016. У нас є дві дочки. Сьогодні вони поверталися з села Шклинь, Горохівського району. Вони поїхали провідати бабусю - маму Романа, щоб хоч якось втішити її від самотності, тому що після смерті сина її сльози не просихають", - розповіла Луцюк.

На зворотній дорозі дівчата сіли в автобус "Львів - Луцьк". Діти сказали водієві, що у них посвідчення сім'ї загиблого, але він все одно наполіг, щоб діти заплатили гроші.

"На автостанції Луцька нам дають пільгові квитки. Зустрівши дітей, я запитала цього водія, він себе нормально почуває, приймаючи гроші за проїзд від таких дітей. На що він мені відповів:" Я ж їх не висадив, і таку категорію осіб ми НЕ возимо безкоштовно ". Разом з тим він почав мені тикати гроші, щоб я забрала, але я йому відповіла, що справа не в грошах, а в елементарну повагу, і гроші не взяла. Просто попросила назвати своє прізвище, на що він мені хамськи добив: "ти ніхто, щоб я тобі казав", - повідомила вдова воїна.

"Я пробувала ще з цією особою щось говорити і спробувати пояснити, наскільки нам важлива пам'ять і шанобливе ставлення до пам'яті полеглих у цій новітній війні своїх близьких, але після його слів, ми ніхто - сльози самі наплив на очі, а в горлі став ком ", - додала вона.

Грубіяном виявився водій Львівського АТП 14631 на прізвище Малетич.

"Я недавно їздила до Львова, там на автостанції за квиток навіть збір не брали. Завжди ввічливо і з повагою нас обслуговували. Мені дуже подобається місто Лева, і не без підстави вважала його одним з найбільш патріотичних міст України, де живуть дійсно гідні люди. але виявляється, що не все. Є серед них хоча б один і з черствою душею на прізвище Малетич, якого цікавить тільки власне збагачення і відсутня патріотичний дух", - написала Луцюк.

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