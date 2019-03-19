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"Ти клоун?" У Миколаєві поліція побилася з "євробляхерами": з'явилося відео

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У вівторок, 19 березня, в Миколаєві спалахнув масштабний конфлікт між патрульними поліцейськими і власниками автомобілів на єврономерах через сміттєві баки.

Справа дійшла до бійки, передає місцеве видання "Новости N". (Щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Причиною стало те, що хтось пересунув баки, які стояли на зупинці громадського транспорту, що викликало обурення у адміністрації Заводського району міста.

Патрульні, які прибули за викликом, запідозрили працівників магазину "Автозапчастини", який знаходиться поруч.

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"Ти клоун?" У Миколаєві поліція побилася з "євробляхерами": з'явилося відео

Останні свою причетність спростували, в результаті чого між співрозмовниками розгорілася суперечка. "Ти клоун?" – запитав поліцейський. "Клоун це ти, по формі", – різко відповів евробляхер.

При цьому, обидві сторони конфлікту викликали підмогу – на місце прибули ще 4 наряду поліції і активісти організації "АвтоЄвроСила".

"Ти клоун?" У Миколаєві поліція побилася з "євробляхерами": з'явилося відео
"Ти клоун?" У Миколаєві поліція побилася з "євробляхерами": з'явилося відео
"Ти клоун?" У Миколаєві поліція побилася з "євробляхерами": з'явилося відео
"Ти клоун?" У Миколаєві поліція побилася з "євробляхерами": з'явилося відео
"Ти клоун?" У Миколаєві поліція побилася з "євробляхерами": з'явилося відео
"Ти клоун?" У Миколаєві поліція побилася з "євробляхерами": з'явилося відео
"Ти клоун?" У Миколаєві поліція побилася з "євробляхерами": з'явилося відео

Сутичка закінчилася бійкою. Як розповів один із активістів, його вдарили в обличчя і "упакували" в патрульний автомобіль. Відзначається, що баки так і залишилися лежати посеред дороги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше власники "евроблях" біля автомобільного пункту пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею влаштували масову бійку.

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Тема
Авто на єврономерах
Місце
УкраїнаМиколаїв
Теги
Євробляхипатрульна поліція
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