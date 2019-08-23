The Guardian виправила "російський" Крим: у окупантів огризнулися

Британське видання The Guardian виправило позначення Криму, який раніше віднесли до Росії, додавши до назви півострова "анексований".

Відредагований підпис з'явився під фото з фестивалю "Таврида-Арт", яке увійшло в фотогалерею найкращих знімків за 22 серпня.

"Зміни внесені 23 серпня: Крим був анексований Росією в України в 2014 році", – написало видання після того, як у результаті скандалу знімок залишився єдиним, під яким не вказали країну. The Guardian просто прибрала "Росія", але натомість довго нічого не з'являлося.

The Guardian виправила "російський" Крим Скриншот

При цьому, окупаційна влада півострова різко відреагували на таке рішення британців. "Заступник голови Ради міністрів" Криму Георгій Мурадов заявив, що виправлення нібито говорить про тиск влади західних країн на засоби масової інформації.

"Це свідчення відсутності свободи преси за кордоном, у Британії зокрема. Адже вони чинять тиск: якщо журналіст написав "Крим. Росія", його обов'язково поправлять", – огризнувся він у коментарі RT.

За словами Мурадова, подібні випадки будуть повторюватися і в подальшому, "поки не зміниться позиція правлячих кіл Заходу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відоме видавництво дитячої літератури в Великобританії Usborne Publishing в своїх атласах назвало Крим територією, яку "оспорюють Україна і Росія".

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