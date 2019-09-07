Тесть "слуги народу": начальник Полтавської митниці попався на хабарі

У суботу, 7 вересня, у Голосіївському районі Києва під час отримання хабара у розмірі 4 тис доларів був затриманий начальник Полтавської митниці Микола Калініченко.
Як повідомляє "Слідство.Інфо", він також є тестем нардепа від “Слуги народу” Володимира Козака.
За словами військового прокурора Руслана Кравченка, Калініченко вимагав у підприємця хабар за розмитнення товарів сантехніки із Китаю.
Затримання Калініченка
Слідство. Інфо
"За кожен контейнер митник нібито мав отримати по 400 доларів", – йдеться у повідомленні.
Раніше Калініченко був люстрований, але в 2016 році поновився на посаді через суд.
Як повідомляє видання, у власності затриманого та його родини є будинок, дві квартири та два офіси у Києві, а також будинок на Івано-Франківщині. Також у Калініченка помітили люксовий годинник Breguet за 200 тис. грн.
Затримання Калініченка
Слідство. Інфо
Затримання Калініченка
Слідство. Інфо
Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Державної митної служби Максим Нефьодов анонсував чистки й укомплектування кадрами на державній митниці. Все має бути виконано до 1 грудня поточного року.
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