Тесть "слуги народу": начальник Полтавської митниці попався на хабарі

У суботу, 7 вересня, у Голосіївському районі Києва під час отримання хабара у розмірі 4 тис доларів був затриманий начальник Полтавської митниці Микола Калініченко.

Як повідомляє "Слідство.Інфо", він також є тестем нардепа від “Слуги народу” Володимира Козака.

За словами військового прокурора Руслана Кравченка, Калініченко вимагав у підприємця хабар за розмитнення товарів сантехніки із Китаю.

Затримання Калініченка Слідство. Інфо

"За кожен контейнер митник нібито мав отримати по 400 доларів", – йдеться у повідомленні.

Раніше Калініченко був люстрований, але в 2016 році поновився на посаді через суд.

Як повідомляє видання, у власності затриманого та його родини є будинок, дві квартири та два офіси у Києві, а також будинок на Івано-Франківщині. Також у Калініченка помітили люксовий годинник Breguet за 200 тис. грн.

Затримання Калініченка Слідство. Інфо

Затримання Калініченка Слідство. Інфо

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Державної митної служби Максим Нефьодов анонсував чистки й укомплектування кадрами на державній митниці. Все має бути виконано до 1 грудня поточного року.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram