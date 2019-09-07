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8 вересня • оновлено в 11:05
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Тесть "слуги народу": начальник Полтавської митниці попався на хабарі

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У суботу, 7 вересня, у Голосіївському районі Києва під час отримання хабара у розмірі 4 тис доларів був затриманий начальник Полтавської митниці Микола Калініченко.

Як повідомляє "Слідство.Інфо", він також є тестем нардепа від “Слуги народу” Володимира Козака.

За словами військового прокурора Руслана Кравченка, Калініченко вимагав у підприємця хабар за розмитнення товарів сантехніки із Китаю.

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Затримання Калініченка

Затримання Калініченка

Слідство. Інфо

"За кожен контейнер митник нібито мав отримати по 400 доларів", – йдеться у повідомленні.

Раніше Калініченко був люстрований, але в 2016 році поновився на посаді через суд.

Як повідомляє видання, у власності затриманого та його родини є будинок, дві квартири та два офіси у Києві, а також будинок на Івано-Франківщині. Також у Калініченка помітили люксовий годинник Breguet за 200 тис. грн.

Затримання Калініченка

Затримання Калініченка

Слідство. Інфо

Затримання Калініченка

Затримання Калініченка

Слідство. Інфо

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Державної митної служби Максим Нефьодов анонсував чистки й укомплектування кадрами на державній митниці. Все має бути виконано до 1 грудня поточного року.

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хабар
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Мельник Василий
Мельник Василий
Максим Нефедов должен сначала себя привести в порядок, а то выглядит как клоун на арене цирка.
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Voloshin Oleg
Voloshin Oleg
побольше таких гнид в сети
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Головне зрозуміти що робить посадовець після отримання грошей, як він робіть неможливе можливим. Це і є джерела корупції: 1. не роблю що маю робити, або роблю повільно, як дадуть - роблю швидко. 2. зроблю щось протиправне, проти інтересів держави, як тільки дадуть. 3. як дадуть - припиню діяльність, не помічу. Ніяких нульових декларацій! Ці пі****си збагатилися, забезпечили майбутнє своїм дітям за рахунок зниження якості життя інших громадян - навіть не прикладаючі значних зусиль, повноваження надаються посадою.
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