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1 квітня • оновлено в 20:07
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Терористи вдарили по ЗСУ з важкої артилерії: поранено двох бійців

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Збройні формування Росії на Донбасі обстріляли сили ООС із забороненого Мінськими угодами озброєння, внаслідок чого поранення отримали двоє українських військовослужбовців.

Терористи 1 квітня 13 разів порушили режим припинення вогню, повідомляється на сторінці штабу ООС в Facebook.

Терористи вдарили по ЗСУ з важкої артилерії: поранено двох бійців

fakty.com.ua

"Внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Евакуаційною технікою постраждалих воїнів оперативно доставили в військово-медичний заклад і надали медичну допомогу", – відзначили в штабі.

Окупанти завдали ударів з заборонених Мінськими домовленостями 120-мм і 82-мм мінометів, а також з БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Обстріли велися по позиціях ООС в районі Павлополя, Пісків, Мар'їнки, Новомихайлівки, Миколаївки, Хутора Вільного, Новоолександрівки.

Бійці ЗСУ завдали жорстких ударів у відповідь по ворогу, втрати уточнюються.

Ситуація в зоні ООС на 1 квітня

Ситуація в зоні ООС на 1 квітня

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 березня окупанти 14 раз обстріляли позиції ООС на Донбасі. Під обстрілом загинув військовий ЗСУ, ще двоє отримали поранення.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ООС
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Перемога скоро
Перемога скоро
Кастрюлеголовые, а что тут за хавальники на сайте весь день висят? Это в честь праздника? :)
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2
0
Яворский Сергей
Яворский Сергей
Т еррористы ВСУ убили жительницу Донбасса 1931 года рождения.
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Убить надо их матерей, чтобы не рожали больше таких т упых уб людков.
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