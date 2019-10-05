Терористи озвіріли на Донбасі: вбито українського військового

Бойовики так званих "Л/ДНР" за минулу добу 32 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, через що український військовослужбовець загинув.
Про це в Facebook повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил. Через обстріли терористів ще двоє бійців ЗСУ були поранені.
Боєць ООС у околиць Маріуполя
"4 жовтня, озброєні формування Російської Федерації та її найманці 32 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськіми угодамии мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Крім того, в порушення Мінських угод противник відкрив вогонь з автоматичного гранатомета по ділянці розведення сил і засобів в районі населеного пункту Богданівка", – говориться в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 18 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
чотири рази поблизу Водяного _ з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
чотири рази неподалік Павлопіля _ з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
двічі поблизу Новогнатівки _ з автоматичних гранатометів;
двічі неподалік Новотроїцького _ з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
неподалік Авдіївки _ з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
поблизу Лебединського – з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
поблизу Водяного – з ручного протитанкового гранатомета;
неподалік Верхньоторецька – з міномета калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
поблизу Мар'їнки – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстрілу піддалися наступні населенні пункти: Новолуганське, Луганське, Миронівське, Кримське, Новотошківське, Золоте.
Крім того, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомляють, що з початку року кількість підтверджених жертв серед цивільного населення становить 115 осіб: 16 загиблих і 99 поранених.
"У період з 16 по 29 вересня СММ зафіксувала понад 9650 порушень режиму припинення вогню. У другій половині звітного періоду рівень насильства відповідав показнику, який був зафіксований до вступу у силу заяви про підтвердження відданості припинення вогню (в період з 23 по 29 вересня середньодобовий показник досяг значення 886 порушень режиму припинення вогню)", – сказано в заяві.
Як писав OBOZREVATEL, на Донбасі 3 жовтня в час бойових дій найманцями Російської Федерації був убитий український воїн.
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