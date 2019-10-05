Терористи озвіріли на Донбасі: вбито українського військового

Бойовики так званих "Л/ДНР" за минулу добу 32 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, через що український військовослужбовець загинув.

Про це в Facebook повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил. Через обстріли терористів ще двоє бійців ЗСУ були поранені.

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"4 жовтня, озброєні формування Російської Федерації та її найманці 32 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськіми угодамии мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Крім того, в порушення Мінських угод противник відкрив вогонь з автоматичного гранатомета по ділянці розведення сил і засобів в районі населеного пункту Богданівка", – говориться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 18 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

чотири рази поблизу Водяного _ з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

чотири рази неподалік Павлопіля _ з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

двічі поблизу Новогнатівки _ з автоматичних гранатометів;

двічі неподалік Новотроїцького _ з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

неподалік Авдіївки _ з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

поблизу Лебединського – з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

поблизу Водяного – з ручного протитанкового гранатомета;

неподалік Верхньоторецька – з міномета калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

поблизу Мар'їнки – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстрілу піддалися наступні населенні пункти: Новолуганське, Луганське, Миронівське, Кримське, Новотошківське, Золоте.

Крім того, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомляють, що з початку року кількість підтверджених жертв серед цивільного населення становить 115 осіб: 16 загиблих і 99 поранених.

"У період з 16 по 29 вересня СММ зафіксувала понад 9650 порушень режиму припинення вогню. У другій половині звітного періоду рівень насильства відповідав показнику, який був зафіксований до вступу у силу заяви про підтвердження відданості припинення вогню (в період з 23 по 29 вересня середньодобовий показник досяг значення 886 порушень режиму припинення вогню)", – сказано в заяві.

Як писав OBOZREVATEL, на Донбасі 3 жовтня в час бойових дій найманцями Російської Федерації був убитий український воїн.

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