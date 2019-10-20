Терористи обстрілюють Золоте: в ООС повідомили подробиці

Впродовж доби збройні формування РФ та її найманці два рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, обстрілявши позиції українських військових з автоматичних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це повідомляє пресслужба ООС, зазначивши, що обстріли здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Обстріли на Донбасі

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"Неподалік Золотого-4 з напрямку Первомайська противник вів вогнь з автоматичних станкових гранатометів. А біля Оріхового з напрямку Золотого-5 – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, зокрема і великокаліберних кулеметів", – повідомили у штабі ООС.

На щастя, впродовж поточної доби внаслідок обстрілів втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 19 жовтня, терористи "Л/ДНР" 15 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.

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