Терористи накрили вогнем ЗСУ на Донбасі: є поранений

Один український військовослужбовець отримав поранення в результаті ворожого обстрілу на Донбасі 8 листопада.

Як повідомив спікер Міноборони Максим Праута, незаконні збройні формування від початку доби 8 листопада двічі порушили режим припинення вогню, передає пресслужба відомства.

"Станом на 12:30 сьогодні, 8 листопада, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь двічі у Луганському напрямку. (...) За наявною інформацією, протягом поточної доби поранений один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил", – зазначив він.

На Донбасі поранили українського військового

Так, після години ночі противник з автоматичних гранатометів обстріляв опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Луганське.

Біля Зайцевого з 11-ї години ранку бойовики тривалий час вели вогонь по українських позиціях з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

mil.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, 7 листопада на війні за незалежність України на Донбасі загинув один український військовослужбовець, ще четверо отримали поранення.

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