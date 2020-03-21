Терористи "Л/ДНР" відгородилися від України через коронавірус

Ватажки терористичних "Л/ДНР" заявили, що перекриють "кордон" з вільною територією України через загрозу поширення коронавірусу.

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Як повідомляється на сайті ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна на частині Донецької області сполучення з мирною територією припинено з 00:00 21 березня.

"З метою недопущення проникнення коронавірусної інфекції на територію "республіки" ухвалено рішення про повне припинення руху громадян через пункти прикордонного та митного контролю "ДНР" на "кордоні" з Україною з 00:00 годині 21 березня 2020 року", – сказано в заяві Пушиліна.

Терористи "Л/ДНР" DonPress.com

Тим часом у терористичній "ЛНР" її ватажок Леонід Пасічник 21 березня видав "указ", згідно з яким сполучення з вільною від окупантів частиною України припиняється з 00:00 23 березня.

"У зв'язку з несприятливою епідеміологічною ситуацією, що склалася на території України, і загрозою поширення в "ЛНР" нової коронавірусної інфекції заборонити з 00:00 23 березня в'їзд на територію "ЛНР" громадян з території України", – сказано у псевдодокументі терориста.

Як повідомлялось OBOZREVATEL, з 00:00 18 березня Російська Федерація тимчасово припинила пропуск на свою територію іноземців та осіб без громадянства. Заборона стосується і громадян України. Однак країна-агресор оприлюднила список категорій, яких не зачепить обмеження.

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