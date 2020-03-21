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21 березня • оновлено в 17:21
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/ Суспільство

Терористи "Л/ДНР" відгородилися від України через коронавірус

1.9т
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Ватажки терористичних "Л/ДНР" заявили, що перекриють "кордон" з вільною територією України через загрозу поширення коронавірусу.

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Як повідомляється на сайті ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна на частині Донецької області сполучення з мирною територією припинено з 00:00 21 березня.

"З метою недопущення проникнення коронавірусної інфекції на територію "республіки" ухвалено рішення про повне припинення руху громадян через пункти прикордонного та митного контролю "ДНР" на "кордоні" з Україною з 00:00 годині 21 березня 2020 року", – сказано в заяві Пушиліна.

Терористи "Л/ДНР"

Терористи "Л/ДНР"

DonPress.com

Тим часом у терористичній "ЛНР" її ватажок Леонід Пасічник 21 березня видав "указ", згідно з яким сполучення з вільною від окупантів частиною України припиняється з 00:00 23 березня.

"У зв'язку з несприятливою епідеміологічною ситуацією, що склалася на території України, і загрозою поширення в "ЛНР" нової коронавірусної інфекції заборонити з 00:00 23 березня в'їзд на територію "ЛНР" громадян з території України", – сказано у псевдодокументі терориста.

Як повідомлялось OBOZREVATEL, з 00:00 18 березня Російська Федерація тимчасово припинила пропуск на свою територію іноземців та осіб без громадянства. Заборона стосується і громадян України. Однак країна-агресор оприлюднила список категорій, яких не зачепить обмеження.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Особи
Леонід Пасічник Денис Пушилін
Місце
Україна
Теги
ДНР Новини ЛНР
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Отлично, рюзке мир сам выдохнет. Отличная новость!
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Livesey David
Livesey David
Правильно, хaхлятина заразная пусть в кyкраине сидит.
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