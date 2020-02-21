Теракт у Харкові, на Марші Єдності, прогримів 22 лютого 2015 року. Ця трагедія стала першим терористичним актом в історії українського Харкова, який забрав життя людей.

Що саме сталося в Харкові п'ять років тому і де зараз "харківські терористи" – в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця, обережно – 18+).

Жертви теракту в Харкові Укрінформ

Вибух у Харкові

22 лютого 2015 року в Харкові було організовано Марш Єдності. Його учасники планували пройти від Палацу спорту до площі Свободи, щоб продемонструвати єдність України перед обличчям російської агресії.

Теракт стався поряд із Палацом спорту

Однак о 13:20, коли колона активістів ледь встигла пройти перші сто метрів, поруч із нею прогримів вибух. Вибуховим пристроєм виявилася протипіхотна міна з радіокерованим детонатором, яку заздалегідь сховали в кучугурі снігу на шляху, яким мала пройти хода.

Теракт у Харкові

Теракт у Харкові

Теракт у Харкові

Жертви теракту

У результаті теракту було поранено одинадцять осіб, ще четверо загинули:

Ігор Толмачов: 52 роки, організатор і координатор руху Євромайдану та волонтерського руху в Харкові. Нагороджений орденом "За мужність" III ступеня та медаллю "За жертовність і любов до України" посмертно.

Ігор Толмачов

Вадим Рибальченко: 37 років, полковник української міліції, загинув при виконанні службових обов'язків. Нагороджений орденом "За мужність" III ступеня посмертно.

Вадим Рибальченко

Данило Дідик: 15 років, школяр, громадський активіст. Помер наступного дня після теракту, в лікарні, так і не прийшовши до тями. Нагороджений орденом "За мужність" III ступеня та медаллю "За жертовність і любов до України" посмертно.

Данило Дідик

Микола Мельничук: 18 років, студент, громадський активіст. Помер 24 лютого 2015 року від отриманих поранень. Нагороджений орденом "За мужність" III ступеня посмертно.

Микола Мельничук

Траур у Харкові

У 2016 році поряд із місцем трагедії було відкрито пам'ятний знак. Щорічно 22 лютого біля нього проходять акції в пам'ять про жертв теракту.

Пам'ятний знак у Харкові

Група Kozak System присвятила загиблому Данилові Дідику пісню "Спи маленький козачок".

Харківські терористи

За підозрою в скоєнні теракту в Харкові в 2015 році були затримані троє: Віктор Тетюцькій, Володимир Дворніков і Сергій Башликов. За даними правоохоронців, терористи були завербовані російськими спецслужбами і проходили спеціальну підготовку в Бєлгороді. За цей злочин їм повинні були заплатити десять тисяч доларів.

Судовий процес над підривниками тривав до 2019 року. У грудні 2019-го з'ясувалося, що терористів у рамках обміну полоненими вимагає видати Росія. Інформація про те, що злочинці можуть вийти на свободу, викликала хвилю громадського обурення – у Харкові і Києві пройшли акції протесту проти цього рішення.

Протести проти обміну "харківських терористів"

Протести проти обміну "харківських терористів"

Протести проти обміну "харківських терористів"

28 грудня 2019 року Віктор Тетюцький, Володимир Дворніков і Сергій Башликов були передані представникам терористичних угруповань "Л/ДНР" під час обміну полоненими.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про один із найстрашніших терактів за весь час війни на Донбасі. Обстріл блокпоста під Волновахою в 2015 році забрав життя дванадцяти осіб.

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