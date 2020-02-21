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22 лютого • оновлено в 01:27
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Теракт на Марші Єдності: п'ять років тому Харків сколихнула кривава трагедія

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Теракт у Харкові, на Марші Єдності, прогримів 22 лютого 2015 року. Ця трагедія стала першим терористичним актом в історії українського Харкова, який забрав життя людей.

Що саме сталося в Харкові п'ять років тому і де зараз "харківські терористи" – в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця, обережно18+).

Жертви теракту в Харкові

Жертви теракту в Харкові

Укрінформ

Вибух у Харкові

22 лютого 2015 року в Харкові було організовано Марш Єдності. Його учасники планували пройти від Палацу спорту до площі Свободи, щоб продемонструвати єдність України перед обличчям російської агресії.

Теракт стався поряд із Палацом спорту

Теракт стався поряд із Палацом спорту

Однак о 13:20, коли колона активістів ледь встигла пройти перші сто метрів, поруч із нею прогримів вибух. Вибуховим пристроєм виявилася протипіхотна міна з радіокерованим детонатором, яку заздалегідь сховали в кучугурі снігу на шляху, яким мала пройти хода.

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Теракт у Харкові

Теракт у Харкові

Теракт у Харкові

Теракт у Харкові

Теракт у Харкові

Теракт у Харкові

Жертви теракту

У результаті теракту було поранено одинадцять осіб, ще четверо загинули:

  • Ігор Толмачов: 52 роки, організатор і координатор руху Євромайдану та волонтерського руху в Харкові. Нагороджений орденом "За мужність" III ступеня та медаллю "За жертовність і любов до України" посмертно.

Ігор Толмачов

Ігор Толмачов

  • Вадим Рибальченко: 37 років, полковник української міліції, загинув при виконанні службових обов'язків. Нагороджений орденом "За мужність" III ступеня посмертно.

Вадим Рибальченко

Вадим Рибальченко

  • Данило Дідик: 15 років, школяр, громадський активіст. Помер наступного дня після теракту, в лікарні, так і не прийшовши до тями. Нагороджений орденом "За мужність" III ступеня та медаллю "За жертовність і любов до України" посмертно.

Данило Дідик

Данило Дідик

  • Микола Мельничук: 18 років, студент, громадський активіст. Помер 24 лютого 2015 року від отриманих поранень. Нагороджений орденом "За мужність" III ступеня посмертно.

Микола Мельничук

Микола Мельничук

Траур у Харкові

У 2016 році поряд із місцем трагедії було відкрито пам'ятний знак. Щорічно 22 лютого біля нього проходять акції в пам'ять про жертв теракту.

Пам'ятний знак у Харкові

Пам'ятний знак у Харкові

Група Kozak System присвятила загиблому Данилові Дідику пісню "Спи маленький козачок".

Харківські терористи

За підозрою в скоєнні теракту в Харкові в 2015 році були затримані троє: Віктор Тетюцькій, Володимир Дворніков і Сергій Башликов. За даними правоохоронців, терористи були завербовані російськими спецслужбами і проходили спеціальну підготовку в Бєлгороді. За цей злочин їм повинні були заплатити десять тисяч доларів.

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Обстріл Маріуполя: п'ять років тому прогримів найстрашніший теракт в Україні

Судовий процес над підривниками тривав до 2019 року. У грудні 2019-го з'ясувалося, що терористів у рамках обміну полоненими вимагає видати Росія. Інформація про те, що злочинці можуть вийти на свободу, викликала хвилю громадського обурення – у Харкові і Києві пройшли акції протесту проти цього рішення.

Протести проти обміну "харківських терористів"

Протести проти обміну "харківських терористів"

Протести проти обміну "харківських терористів"

Протести проти обміну "харківських терористів"

Протести проти обміну "харківських терористів"

Протести проти обміну "харківських терористів"

28 грудня 2019 року Віктор Тетюцький, Володимир Дворніков і Сергій Башликов були передані представникам терористичних угруповань "Л/ДНР" під час обміну полоненими.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про один із найстрашніших терактів за весь час війни на Донбасі. Обстріл блокпоста під Волновахою в 2015 році забрав життя дванадцяти осіб.

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Читайте всі новини по темі "Російська воєнна загроза" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ігор Нікітін
Теми
Російська воєнна загроза Вибухи і теракти в Україні
Місце
Україна Харків
Теги
теракт тероризм
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Громозека Иван
Громозека Иван
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