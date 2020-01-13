Тепло повернеться: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У понеділок, 13 січня, в Україні очікується потепління і суха, сонячна погода.

Про це сказано в прогнозі Українського гідрометцентру. Опадів не очікується ні в одному з регіонів країни.

У західних, східних і північних областях очікується від 1 до 5 градусів вище нуля. У центральних областях повітря прогріється від 3 до 6 градусів, а ще тепліше буде на півдні – від +4 до +6.

Також буде сонячно і тепло в Києві – до 6 градусів вище нуля.

При цьому вночі очікуються морози: від -1 до -4 градусів.

Погода в Україні на 13 січня meteo.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше синоптик озвучив аномальний прогноз в Україні на Водохреща.

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