Тепло і сонячно: синоптики дали точний прогноз погоди в Україні

У суботу, 22 лютого, погода по всій Україні буде теплою і хмарною.

Тільки на сході очікуються невеликі опади, передає Укргідрометцентр. На решті території країни – сухо.

Так, в Донецькій і Луганській областях синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг з дощем. Температура повітря вдень +2...+4 градусів, вночі похолодає до -1. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди Событие

Найтепліше буде на заході і півдні України. Там температура повітря буде коливатися від +5 до +5 градусів вдень, вночі -1...+2 градусів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Хмарно, без опадів.

У центральних і північних областях опади теж не прогнозуються. Температура повітря +5...+7 днем, вночі від -1 до -2 градусів. Вітер південний, 5-10 м/с.

У Києві +5...+7 градусів вдень, вночі похолодає до -1...+1. Вітер південний, 5-10 м/с. Без опадів.

Як писав OBOZREVATEL раніше, на Україну насувається скажений циклон. На початку тижня він принесе сильні опади і скажений штормовий вітер.

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