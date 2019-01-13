Тепло і мокро, але зі снігом: синоптик дала прогноз на Старий Новий рік в Україні

У понеділок, 14 січня, в Україні очікується потепління, сніг із дощем і сильний вітер.

Про це розповіла синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook, уточнивши, що східну частину все ж вночі накриє мороз до -10.

"В Україні завтра буде мокро, вітряно і тепло. Мокро – сніг, мокрий сніг, на півдні з дощем. Вітряно – пориви північно-східного і південно-східного вітру до штормових 15-22 метрів в секунду. Тепло – бо вдень від 2 морозу до 3 тепла, на півдні до 6 тепла", – написала вона.

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Вночі, за її словами, буде з "мінусами" – 1-7 градусів морозу, на Сході 5-10 градусів морозу, на Заході місцями 0-2 градуси тепла. У Карпатах – сильний сніг, сильний вітер, заметіль.

"У Києві вночі -4-6 градусів, вдень близько нуля. Піде періодично невеликий сніг, увечері – помірний", – пояснила синоптик. Столицю, за її прогнозами, накриє сильний вітер, тому слід побоюватися снігу і льоду з дахів.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Народні синоптики спрогнозували погоду на 2019 й рік. В кінці січня очікується потепління і сльота, а ось літо не буде занадто спекотним.

У той же час синоптики різних країн прогнозують, що 2019 рік може стати найтеплішим в історії спостережень за погодою. Виною всьому ефект Ель-Ніньо – коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, яке впливає на клімат.

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