Тепло і бабине літо: з'явився прогноз погоди в Україні на листопад

Початок останнього місяця осені буде дощовим, але приблизно до середини першої декади листопада прийде тепло – бабине літо.

Такий прогноз озвучив народний синоптик Володимир Деркач, пишуть "Факти". За його словами, вже в середині листопада погода зіпсується, прийдуть середньої інтенсивності дощі, що переходять у сніг.

"На щастя, зниження температури триватиме лише три дні, потім знову повернеться тепло. В останній декаді температура хоча і знизиться, але не критично – мінусова буде спостерігатися по ночах і зрідка вдень", – спрогнозував Деркач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 30 жовтня, в Україні погіршиться погода. Дощі очікуються майже у всіх областях. За прогнозами синоптиків, зливи не припиняться щонайменше до 2 листопада.