Тепло, але сиро: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У неділю, 27 жовтня, в Україні збережеться відносно тепла температура без видимих опадів.
Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентра. За прогнозом синоптиків очікується південно-західний вітер, 3-8 метрів на секунду.
На заході України очікується найвища температура. Температура повітря вночі складе 6-8 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +19+21.
У північних регіонах днем максимальна температура складе +15+17, вночі похолодає до +7 +9. Опадів не передбачається.
Центральні регіони також опади оминуть. Вдень стовпчики термометра покажуть +15+17, вночі похолодає до +6+8.
Погода в Україні
Укргідрометцентр
У східних областях теж дощів не буде. Температура повітря вночі складе 5-7 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 15-17 градусів.
На півдні нашої країни метеорологи днем обіцяють +15+17, вночі температура опуститься до +7+9.
У Києві сьогодні буде хмарно, але без опадів. Температура повітря вночі складе 7-9 градусів тепла. Вдень потеплішає до 15-17 градусів тепла.
Погода у Києві
Укргідрометцентр
Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше метеорологи уточнили прогноз на листопад в Україні.
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