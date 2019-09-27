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27 вересня • оновлено в 18:47
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/ Суспільство

"Тема не осмислена!" Міністр культури висловився про Бандеру і Сталіна

3.2т Читати матеріал російською

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський розповів про свої погляди на декомунізацію і Степана Бандеру.

В інтерв'ю BBC News Україна він зазначив, що вулиці перейменовувати треба після певних етапів загальнонаціонального осмислення.

"Для того, щоб ухвалювати рішення про назви, неназви, героїзацію, негероізацію, ми повинні усвідомити, що у нас в історії були різні періоди. Бандера боровся за своє бачення незалежності України? Боровся, це правда. Він був білий? Чорний? Якого кольору він був? Ми ж розуміємо, що в ньому є неоднозначність... Його по-різному сприймають у Львові і Харкові, наприклад", – сказав міністр.

Володимир Бородянський

Володимир Бородянський

24 канал

При цьому Бородянський категорично висловився проти пам'ятників Сталіну.

"Сталін – злочинець. Це факт. Бандера боровся за незалежність Україні таким способом, як він бачив боротьбу. Обрав той варіант боротьби, який вважав правильним. Зовсім інша історія – це Сталін. У нього був інший вибір, інший контекст, він просто знищував свій народ", – уточнив він.

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За словами міністра, повертатися до питань перейменування треба після певних етапів загальнонаціонального осмислення.

"Вся ця тема не до кінця осмислена, тому в одній частині України вона викликає опір, а в іншій – схвалення. Нам би переосмислити це все. Не сьогодні, а років десять-двадцять тому", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бородянський в цьому інтерв'ю також заявив, що журналістів треба карати за "маніпуляції громадською думкою".

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Особа
Володимир Бородянський
Місце
Україна
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Сталин принял разрушенную страну, а оставил вторую сверхдержаву мира. Под влиянием Сталина было больше половины населения Земли. А что сделал кошкодав?
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Мельничук Олександр, Почему только 20, пиши 120 миллионов гулять так гулять!
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Гусенцова Галина, вліяніє - це 20млн несправедливо засуджених??? І#2. Чому кошкодав???
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Мир Миру
Мир Миру
Це все? "Кіна не буде"?
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
"Не осмислена тема" ? Ну звісно, якщо тему не проржав 95 квартал, то вона "не осмислена" зедебілами.
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