"Телефонує щодня": Зеленський зізнався, чим образив маму

Президент України Володимир Зеленський поскаржився, що не бачився з батьками близько двох з половиною місяців.

У коментарі журналістам під час візиту до Трускавця він зазначив, що останній раз бачив рідних ще на інавгурації, 21 травня.

"Кожен день моя мама мені дзвонить мінімум один раз. Ображається, що я іноді не беру трубку. Побачу їх... Вони прилетять побачити онуків після 9 [серпня]" - розповів Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський не позбавлений вільного часу. Так, нещодавно президент був помічений на концерті "Ліги сміху" в Одесі, а пізніше в цьому ж місті відпочив на пляжі.

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