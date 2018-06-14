Техногенна катастрофа в Дніпрі? Активісти влаштували антикорупційний флеш-моб

Під будівлею Дніпропетровської ОДА активісти "Стоп корупції" провели флеш-моб проти дій чиновників.

Як зазначено на сайті активістів, вони вважають, що саме корупційні дії влади області привели до передачі небезпечного стратегічного підприємства "Аульська хлоропереливна станція" в приватні руки.

В рамках акції представники проекту звернулися до керівництва адміністрації з вимогою розслідувати факти службових злочинів, які призвели до багатомільйонних збитків для суспільства і можуть закінчитися техногенною катастрофою в області.

stopcor.org

Журналісти наголошую, що підприємство, яке нібито фігурує в корупційній схемі, насправді є дуже небезпечним.

stopcor.org

Відзначається, що КП "АГС" - потужне хімічне підприємство з виробництва рідкого хлору, один з найнебезпечніших об'єктів з точки зору техногенних катастроф і загрози життю тисяч людей.

На підприємстві може перебувати одночасно до 275 тонн хлору. В даний час виробнича потужність становить понад 10 тис. тонн хлору на рік (на 200 млн грн), що забезпечує потреби підприємств ЖКГ рідким хлором, який використовується для знезараження питної води більш ніж в 220 містах і населених пунктах України, Молдови, Білорусі.

stopcor.org

Компанія є монополістом з виробництва хлору у східному регіоні України.

"Відзначимо, що зараз в Україні існує мораторій на перевірки підприємств. Це пов'язано з антикорупційною ініціативою уряду країни. Але іншою стороною такого рішення стало те, що зараз ніхто не перевіряє і такі об'єкти, які є вкрай небезпечними. І якщо підприємство, контрольоване державним органом влади, має певний ступінь відповідальності, то про ситуацію на приватному підприємстві можна тільки здогадуватися", - повідомляють журналісти.

Нагадаємо, раніше журналісти "СтопКора" розповіли, як нардеп Денисенко відхрестився від Аульського хлору.