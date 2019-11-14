Танці в білизні на столі Палацу Потоцьких: українців розбурхало провокаційне відео 18+

У "Блакитній залі" Палацу Потоцьких у Львові компанія зняла рекламу, де дівчина лише в білизні та взутті танцювала на столі. Відео потрапило у мережу й викликало бурхливу реакцію українців.

Рекламний ролик опублікувала модель Вікторія Ярова на своїй сторінці в Instagram, також відео розмістили на сторінці самого бренду (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Під час ролику дівчина танцює на столі в напівпрозорій білизні в жовтих і синіх кольорах під запальну музику. Користувачі мережі в коментарях неоднозначно оцінили рекламу — одні стверджують, що їм сподобалося, а інші засуджують такий вчинок.

У Палаці Потоцьких зняли відверте відео колаж

"Щось мені нагадує поєднання цих кольорів", "Вау, більше такого контенту", "Покоління, у якого немає ніяких цінностей, і на межі пристойності! Ганьба", – написали під провокаційним відео.

У Палаці Потоцьких прокоментували інцидент. За словами представників пам'ятки культури, вони мають заробляти на утримання музею, тому надають зали для організації фотосесій, весіль або показів мод. Однак вони не прописують специфіку зйомки з орендарями докладно.

"Ми знали, що це має бути щось таке дизайнерське. Очевидно, не передбачили, що формат врешті-решт виявиться дуже скандальним для публіки", – переконує помічник генерального директора Львівської національної галереї мистецтв ім. Бориса Возницького Василь Мицько в сюжеті "ТСН".

Колишня керівниця галереї мистецтв Лариса Возницька завила, що в музеї є розроблена інструкція, де потрібно узгоджувати, що можна знімати, а що не можна. Ні модель, ні представники бренду зі свого боку музейну фотосесію поки не коментують.

Зазначимо, що "Блакитний зал" Палацу Потоцьких — найпопулярніший для орендарів. У ньому відбуваються різні заходи як на державному, так і на міжнародному рівнях, культурні акції, фуршети. Саме тут засідала українсько-польська комісія, яка обговорювала питання про проведення пошукових робіт.

Коментарі користувачів соцмереж Instagram Вікторії Ярової

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