Танкісти ЗСУ показали міць на Донбасі. Видовищні кадри

В зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі відбулися масштабні навчання загальновійськового резерву.
Особливу увагу в них було приділено відпрацьовуванню танкових маневрів. Видовищні кадри вишколу опублікували на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Навчання танкістів в зоні ООС
Скріншот відео
Навчання танкістів в зоні ООС
Скріншот відео
Навчання танкістів в зоні ООС
Скріншот відео
На зйомці зафільмовано, як захисники тренувалися бити по ворожих цілях із замаскованих позицій, відпрацьовували стрільбу із зенітних установок та великокаліберних кулеметів. Крім того, частиною навчань було і ведення танкового бою на відкритій місцевості.
Загалом тренування тривали протягом двох діб. У них були задіяні підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії та інших військових формувань.
Як повідомляється на YouTube-каналі "Військового телебачення України", захисники продемонстрували відмінну взаємодію щодо вогневого ураження противника, застосування авіації, артилерії та засобів протиповітряної оборони. "У разі загострення ситуації Об’єднані сили готові зупинити та знищити ворога", – запевнили захисники.
Навчання танкістів в зоні ООС
Скріншот відео
Навчання танкістів в зоні ООС
Скріншот відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, в середині травня на одному із полігонів на Донбасі пройшли масштабні планові навчання 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" Збройних сил України. Основна увага приділялася точному знищенню ворожих цілей за допомогою засобів аеророзвідки.
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