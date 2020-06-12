Танкісти ЗСУ показали міць на Донбасі. Видовищні кадри

В зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі відбулися масштабні навчання загальновійськового резерву.

Особливу увагу в них було приділено відпрацьовуванню танкових маневрів. Видовищні кадри вишколу опублікували на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Навчання танкістів в зоні ООС Скріншот відео

Навчання танкістів в зоні ООС Скріншот відео

Навчання танкістів в зоні ООС Скріншот відео

На зйомці зафільмовано, як захисники тренувалися бити по ворожих цілях із замаскованих позицій, відпрацьовували стрільбу із зенітних установок та великокаліберних кулеметів. Крім того, частиною навчань було і ведення танкового бою на відкритій місцевості.

Загалом тренування тривали протягом двох діб. У них були задіяні підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії та інших військових формувань.

Як повідомляється на YouTube-каналі "Військового телебачення України", захисники продемонстрували відмінну взаємодію щодо вогневого ураження противника, застосування авіації, артилерії та засобів протиповітряної оборони. "У разі загострення ситуації Об’єднані сили готові зупинити та знищити ворога", – запевнили захисники.

Навчання танкістів в зоні ООС Скріншот відео

Навчання танкістів в зоні ООС Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середині травня на одному із полігонів на Донбасі пройшли масштабні планові навчання 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" Збройних сил України. Основна увага приділялася точному знищенню ворожих цілей за допомогою засобів аеророзвідки.

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