Такого не було 70 років: в Києві встановився шостий температурний рекорд за місяць

У Києві 18 лютого був побитий шостий температурний рекорд за місяць.

Про це повідомили на сайті Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського. Там уточнили, що за лютий температурні рекорди були встановлені шість разів. Зокрема, з 10 числа в столиці почалася метеорологічна весна.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, 18 лютого в Києві був перевищений на 0,9°С температурний рекорд середньодобової температури повітря, який був встановлений в 1950 році. Середньодобова температура становила +5,9 °С.

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Відзначимо, що раніше начальник відділу кліматології Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського Олена Донич розповіла, що в цьому році метеорологічна зима в Київ так і не прийшла і, найімовірніше, вже не прийде. Разом з тим, метеорологам складно визначити, чи прийшла весна – через затягнуті переходи між сезонами.

За її словами, це наслідки глобальних змін клімату. Таке часто буває в північних областях, але в Києві – вперше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики повідомляли, що в першій половині лютого в Україну прийде похолодання, проте буде воно зовсім невеликим. У другій же половині місяця знову потеплішає.

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