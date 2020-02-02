Российский писатель Захар Прилепин, который приезжал на Донбасс поохотиться на украинцев, учредил в Москве новую фашистскую партию "За правду", в которую вошли российские знаменитости разной степени упоротости (Чичерина, Охлобыстин) и американский актёр Стивен Сигал, решивший срубить бабла на старости лет.

Но это ещё не все. Самое интересное, что в новую партию вошли бывший "министр связи ДНР" Виктор Яценко, а также один из организаторов побоища 2 мая в Одессе - Евгений Мефедов, которого недавно передали РФ по обмену. Теперь Мефедов собирается стать депутатом Госдумы.

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Такая "гражданская война"...

У "министра ДНР" чисто случайно оказался российский паспорт. А в Одессе 2 мая чисто случайно оказался друг Прилепина, российский политик, который принимал участие в организации массовых беспорядков, приведших к гибели людей. Просто так совпало, конечно же Россия тут совсем не причём.

Кстати, незадолго до обмена Мефедова, народный депутат Николай Скорик от ОПЗЖ заплатил за него залог и заботливо помог другу Пилепина выйти из СИЗО.

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