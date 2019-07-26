"Так дивиться війна": мережу вразило фото доньки Героя ЗСУ

У мережі з'явилося сильне фото доньки захисника України, який зник безвісти на Донбасі. Воно вразило своєю глибиною багатьох українців.

Світлину опублікували на сторінці телепрограми "Будемо жити" у Facebook. На ньому зображена дівчинка, яка, плачучи, тримає в руках портрет свого батька.

Донька Максима Анікіна Facebook "Будемо жити"

"Давайте пам'ятати, яку ціну вже сплачено... На цьому фото донька Максима Анікіна, командира БМП із 93-ї ОМБр, який зник безвісти під час іловайської операції", – зазначається у дописі.

У коментарях під ним українці висловлюють співчуття близьким загиблого Героя і враження від глибокого сенсу фото його дитини – війна позбавляє їх батьків у зовсім маленькому віці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фотографія доньки загиблого в АТО добровольця батальйону "Донбас" Олексія "Детройта" Бакка, яка прийшла на могилу батька, також зворушила мережу.

Олексій Бакка (позивний "Детройт") був активним учасником Революції Гідності. На початку АТО став одним із перших добровольців, які вирушили на фронт, вступивши в батальйон "Донбас" 16 червня 2014 року. Був убитий російсько-терористичними військами в Іловайському котлі.

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