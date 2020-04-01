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1 квітня • оновлено в 15:35
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Сюмар забила на сполох через нестачу захисних масок у лікарнях на Київщині

1.1т
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У Київській області волонтери продовжують забезпечувати лікарні масками та іншими засобами індивідуального захисту, тому що влада виявилася неспроможною забезпечити їх необхідну кількість для захисту медичного персоналу.

Про це написала народний депутат фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Три тижні карантину. В лікарнях Київської області досі не вистачає… масок. Про респіратори мовчу. Не вистачає простих медичних масок. От проста арифметика. 30-50 працівників в інфекційному відділені. Маску треба міняти кожні чотири години. Їм точно потрібні респіратори. Загалом в районній лікарні по 300 медиків. Це щонайменше тисяча-півтори масок на добу", – повідомила вона.

"Купують за власний кошт!" Сюмар забила на сполох через нестачу захисних масок у лікарнях на Київщині

Сюмар додала, що поки що маски забезпечують волонтери – десятки тисяч масок волонтери купують за власний кошт.

"Держава забезпечити маски не спроможна. Сподіваюся, що "поки що"…" – зауважила Сюмар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко закликав прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля урізати високі зарплати всім, крім лікарів і військових.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Вікторія Сюмар
Місце
Україна Київ
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Пля, да куда ж вы их деваете маски эти? Их китая наверно бортов 5 уже принимали и все с масками и тестами.
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