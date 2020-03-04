Священник УПЦ МП побудував розкішний маєток у центрі Житомира. Відео

Архієрей УПЦ МП, митрополит Житомирський і Новоград-Волинський Отець Никодим вибудував у центрі Житомира величезний маєток поруч із храмом.

Про це йдеться в журналістському розслідуванні програми "Гроші".

"Митрополит фактично захопив 20 соток комунальної землі і почав будувати маєток. Зведення маєтку на 320 квадратних метрах ще рік тому тільки починалося. Сьогодні – це дім із дорогими меблями, системою "розумний будинок" і власним містком від будинку до собору", – йдеться у сюжеті.

Отець Никодим Скріншот

Під час спілкування з журналістами священник не зміг назвати точну вартість будівництва, але сказав, що витрачено багато грошей. У сюжеті припускають, що ціна маєтку може варіюватися від 100 тисяч до 200 тисяч доларів. При цьому ціна може бути і вищою, адже будинок священника прикрашений ліпниною, а всередині стоять дорогі меблі. Пересувається священник на елітному позашляховику Audi Q7.

Священник УПЦ МП Батько Никодим Скріншот

"Лише за місяць утримання такого маєтку може коштувати тисячу доларів", – зазначено в сюжеті.

Журналісти додали, що у митрополита Никодима є свічковий завод. При цьому кожна церква повинна закупити свічок мінімум на 500 грн на місяць, а з урахуванням підконтрольних храмів це може принести прибуток близько 125 тисяч гривень.

Зведення будинку Скріншот

Маєток священника Скріншот

Маєток священника в Житомирі Скріншот

Священник УПЦ МП Отець Никодим Скріншот

Священник УПЦ МП Отець Никодим у Москві Скріншот

Маєток священника в Житомирі біля храму Скріншот

Зазначимо, що раніше, 23 лютого, Отець Никодим перебував в Москві (Росія), де взяв участь у служінні у храмі Ікони Божої Матері.

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