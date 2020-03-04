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4 березня • оновлено в 11:39
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Священник УПЦ МП побудував розкішний маєток у центрі Житомира. Відео

4.7т
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Архієрей УПЦ МП, митрополит Житомирський і Новоград-Волинський Отець Никодим вибудував у центрі Житомира величезний маєток поруч із храмом.

Про це йдеться в журналістському розслідуванні програми "Гроші".

"Митрополит фактично захопив 20 соток комунальної землі і почав будувати маєток. Зведення маєтку на 320 квадратних метрах ще рік тому тільки починалося. Сьогодні – це дім із дорогими меблями, системою "розумний будинок" і власним містком від будинку до собору", – йдеться у сюжеті.

Отець Никодим

Отець Никодим

Скріншот

Під час спілкування з журналістами священник не зміг назвати точну вартість будівництва, але сказав, що витрачено багато грошей. У сюжеті припускають, що ціна маєтку може варіюватися від 100 тисяч до 200 тисяч доларів. При цьому ціна може бути і вищою, адже будинок священника прикрашений ліпниною, а всередині стоять дорогі меблі. Пересувається священник на елітному позашляховику Audi Q7.

Священник УПЦ МП Батько Никодим

Священник УПЦ МП Батько Никодим

Скріншот

"Лише за місяць утримання такого маєтку може коштувати тисячу доларів", – зазначено в сюжеті.

Журналісти додали, що у митрополита Никодима є свічковий завод. При цьому кожна церква повинна закупити свічок мінімум на 500 грн на місяць, а з урахуванням підконтрольних храмів це може принести прибуток близько 125 тисяч гривень.

Зведення будинку

Зведення будинку

Скріншот

Маєток священника

Маєток священника

Скріншот

Маєток священника в Житомирі

Маєток священника в Житомирі

Скріншот

Священник УПЦ МП Отець Никодим

Священник УПЦ МП Отець Никодим

Скріншот

Священник УПЦ МП Отець Никодим у Москві

Священник УПЦ МП Отець Никодим у Москві

Скріншот

Маєток священника в Житомирі біля храму

Маєток священника в Житомирі біля храму

Скріншот

Зазначимо, що раніше, 23 лютого, Отець Никодим перебував в Москві (Росія), де взяв участь у служінні у храмі Ікони Божої Матері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі села на Тернопільщині стверджують, що місцевий монастир УПЦ МП став притулком для чоловіків із кримінальним минулим.

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Автор
Тимур Григоренко
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Справжній кассабський безсрібник. До речі, офіційно має статус ченця або згідно церковної термінології "живого мерця".
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Поэтому они и держатся мацковии, чтобы не потерять "печеньки"! Нужно закрывать кгбшный филиал в Украине под названием рпц, у нас уже есть своя церковь!
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Кобилінська Наталія
Кобилінська Наталія
Житомирські депутати тричі(!) відмовляли на сесіях заповзятому Никодиму в виділенні цієї комунальної землі.
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