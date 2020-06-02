Світу пригрозили страшною епідемією пташиного грипу: які ризики насправді і кому варто боятися

Найближчим часом людство може зіткнутися з пандемією, яка буде страшнішою за коронавірус, і це може призвести до загибелі половини населення Землі. Відомий британський учений Майкл Грегер потенційним джерелом нової хвороби називає птахофабрики, де, за його словами, в "жахливих умовах утримують мільйони курей".
Чим і як новий пташиний вірус може загрожувати людству – читайте в матеріалі OBOZREVATEL
Джерелом смертельних вірусів для людини завжди були тварини
Грегер запевняє, що зазвичай люди інфікуються вірусами від тварин. Наприклад, туберкульоз прийшов від кіз, кір – від кіз і овець, віспа – від верблюдів, проказа – від водяних буйволів, коклюш – від свиней, черевний тиф – від курей, а коронавірус від летючих мишей. До речі, COVID-19, за словами вченого, – "легка репетиція на двієчку" порівняно з новою загрозою пташиного грипу, яка може стати черговою пандемією.
"Щоб уникнути нового спалаху пташиного грипу, потрібно знищити всіх курей на світі або ж змінити умови їхнього вирощування. Чим більша скупченість тварин під час вирощування, тим сильніший ризик опинитися "затягнутими в новий виток невідомої інфекції". Поки на світі є птиці, будуть і пандемії", – наголосив медик.
Пташиний грип
Американський біолог Констянтин Чумаков, який займається розробленням вакцин, у коментарі OBOZREVATEL підтвердив, що всі людські віруси спершу виникали у тваринному резервуарі, а потім перейшли на людину. І якщо в неї немає імунітету – збудник поширюється легко й швидко.
"Він розлітається, як вогонь по сухому сіну. Але коли значна частина населення перехворіє й виникає популяційний імунітет, вірусу стає складно поширюватися. Він стає не дуже шкідливим. До речі, той же SARS-CoV-2, який спричинює хворобу COVID-19, теж не дуже шкідливий. Смертність серед інфікованих менша, ніж 1%, хоча офіційні дані свідчать про 2-5%. Загалом у світі величезна кількість вірусів – це вони господарі на цій землі, а не ми", – підкреслив біолог.
"Той же коронавірус – не перший і не останній вірус, із яким людство стикається загалом. Люди починають завойовувати нові ареали для проживання, а там може перебувати найрізноманітніша кількість патогенів. Вони постійно наявні в нашій природі. Тому маємо створити нову систему безпеки, яка захищатиме нас від глобальних небезпек. Якщо висновків не буде зроблено – наступна епідемія буде значно жахливішою", – зазначив у коментарі OBOZREVATEL український інфекціоніст Володимир Курпіта.
Колишній санітарний лікар України Святослав Протас вважає, що передавання вірусу залежить лише від його мутації передаватися від тварини до людини, відповідно – від людини до людини. Така ймовірність надзвичайно низька. Більше шансів, що такий вірус можуть створити штучно.
"Якщо науковці й ведуть такі роботи стосовно котрогось із вірусів – то це суворо засекречено. Потенційно це вважається серйозною загрозою на рівні бактеріологічної зброї. Загалом птиця не становить загрози для людей нині. Але її не враховувати на 100% поки не можна. Якщо загроза виникатиме – птицю спалять. Поки це надійний метод боротьби зі збудником. Але людство й медична система кожної країни завжди мають бути готовими до нових вірусів", – уточнив він.
Що таке пташиний грип і в чому його небезпека
Пташиний грип, високопатогенний серотип вірусу грипу А – H5N1 – гостра інфекційна вірусна хвороба птахів, яка вражає органи травлення, дихання й має високу летальність. Деякі штами можуть передаватися людині. Заразитись можна через близькі контакти з інфікованими птахами. Поширення вірусу пташиного грипу від однієї хворої людини до іншої трапляється досить рідко. Однак спалахи були.
Перший підтверджений випадок зараження людей вірусом стався у Гонконзі 1997 року. Тоді заразилося 18 осіб, із яких 6 померло. Хворі мали тісний контакт із інфікованою домашньою птицею.
З того часу спалахи пташиного грипу час від часу виникають серед птахів і людей у В'єтнамі, Індонезії, Камбоджі, Японії, Росії, Казахстані. Найбільший спалах пташиного грипу фіксували у 2003 році – із 861 інфікованого померло 455 осіб.
В Україні цьогоріч у січні на птахофермі на Віниччині через такий спалах довелося знищити понад 100 тис. голів птиці.
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