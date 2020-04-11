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12 квітня • оновлено в 01:16
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Марина Погорілко
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Світу загрожує нова епідемія після скасування карантину - вірусолог

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Скасування карантинних заходів після зниження кількості хворих на коронавірус може спровокувати нову епідемію COVID-19.

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Про це професор Ганноверського інституту вірусології Томас Шульц у документальному фільмі "Небезпечний вірус - 2", передають РИА Новости.

"Я, на жаль, не можу дати відбій тривоги. У нас є серйозні побоювання, що після того, як кількість інфікованих значно впаде, а це станеться в найближчі два-три місяці, обмеження будуть скасовані. У результаті ми знову зіткнемося з епідемією", – заявив він.

Світ очікує нова епідемія коронавірусу

Світ очікує нова епідемія коронавірусу

При цьому Шульц вважає, що для запобігання ситуації, що склалася, в майбутньому світові лідери будуть змушені повертатися до обмежувальних заходів протягом цього і наступного року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світ накриє друга хвиля коронавірусу відразу після першої, але є велика ймовірність, що вона буде менш агресивною і кількість важких випадків зменшиться. Вірусолог розповів, чому вірусу "невигідно" швидко вбивати людей.

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Коронавірус
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Куни Чан
Куни Чан
После пандемии начнется нытье Украины, дайте грошей ми голодаем, а кто не даст тот голодомор
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Куни Чан, если окажется что ботокс выноват.,.,.,..,,,рвать будут на куски и ссать в рот как каддафи
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Матрос Геннадий
Матрос Геннадий
Этот " вирус" выгоден в первую очередь работодателям ( читай рабовладельцам). Чтоб работали за копейки и боялись потерять работу.Во многих фирмах уже урезают зарплаты - толи ещё будет
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Тю
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