Головна Новини
10 квітня • оновлено в 22:54
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

COVID-19 "невигідно" швидко вбивати людей: інфекціоніст розкрив несподіваний нюанс

18.9т
Читати матеріал російською

Після першої хвилі коронавірусу світ накриє друга, але є велика ймовірність, що вона буде менш агресивною, кількість важких випадків зменшиться.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів лікар-інфекціоніст і колишній глава Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта. За його словами, на той час більше уваги по захисту приділятимуть людям з високим ризиком інфікування, відповідно для інших запобіжні заходи будуть не такими потужними.

"Світ накриє друга хвиля вірусу, і людям потрібно навчитися жити в нових умовах. Вірус дуже швидко змінюється. Це – жива істота і їй потрібне середовище проживання – людина. Якщо вона швидко вбиватиме свого господаря, то загине разом з ним. Вірусу це невигідно, тому в плані симптоматики він може слабшати. Цілком ймовірно, що симптоматика другої хвилі буде менше жахливою, ніж зараз. Люди зосередяться на тих хворих, у яких високий ризик інфікування, і запропонують заходи саме для них. А для інших вони не будуть такими потужними", – припустив лікар.

коронавірус

коронавірус

Вона нагадав, що 80% випадків інфікування вже зараз протікають легко і загальна статистика смертності не така вже й страшна, що є "парадоксом будь-якої епідемії, адже для людей кожна смерть – це трагедія".

Повну версію інтерв'ю з Володимиром Курпітою читайте на днях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами української вірусологині Надії Жлобак, коронавірус, як і будь-яке інше респіраторне захворювання, буде поширюватися не тільки в Китаї, але і у всьому світі і людство нікуди від цього не дінеться.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Іванова
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
4
4
Смішно
38
Цікаво
6
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
раньше были экснерды по нефти и газу теперь и инфекционисты вновь обращенные
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Куни Чан
Куни Чан
Сташинский Богдан, востоковеды еще, а осенью эксперты по американскому праву поспеют
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2203.

    Вилікувалися: 61. Померли: 69.

  • У світі захворіли більше 1,6 мільйона осіб, загинули – більше 100 тисяч.

  • Медики виявили несподіваний симптом коронавірусу: на вигляд – звичайне почервоніння.

  • Кличко пообіцяв, що в Києві не будуть вводити комендантську годину.

  • СБУ відкрила кримінальне провадження проти влади Миколаївщини, де ще не зафіксовано жодного випадку коронавирусу.

  • За прогнозом МВС України, Європа і світ будуть закриті для туризму ще рік.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги