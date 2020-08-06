Окупанти в Криму зібралися викликати дощ, а місцеві ледве виживають. Як ситуація з водою досягла точки кипіння

Кримський півострів стрімко пересихає. Без води щодня залишаються все нові села, а в міста її подають за годинами. Люди залишають насиджені місця, оскільки через посуху не можуть нічого вирощувати й заробляти на сільському господарстві.

Детальніше про те, як окупанти задумали боротися з проблемою і чи дають собі раду місцеві, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Села Криму залишаються без води

Село Богданівка в Сімферопольському районі залишилося без води. Єдина свердловина, яка поїла цей населений пункт, пересохла. Аналогічна ситуація і в селі Мирне.

Воду людям доправляють двічі на день водовозками. Жителі тут шикуються в довгі черги, серед них – багато пенсіонерів і інвалідів. Вони теж змушені тягати відра додому.

"Ну пити таку воду не можна, перший час її взагалі з листям привозили. Вона смердюча. Ми її використовуємо для унітазу і кип'ятимо, щоб помити посуд", – розповідає мешканка села Катерина Алексєєва.

Воду привозять на водовозці Новини Криму

А село Нахімове в Червоногвардійському районі на північному заході півострова вже давно живе без води. Хоч населений пункт і маленький, але на всіх тут лише один колодязь із каламутною рідиною, якої щороку стає все менше.

У зв'язку з цим жителі їдуть, тут уже багато покинутих будинків і земельних ділянок. Без води тут мало що росте, а з колодязя її НЕ натягаєшся.

З кранів тече смердюча вода

У самому Сімферополі місцеві скаржаться на постійне від'єднання і низьку якість води. За даними окупаційного уряду півострова, води для міста вистачить приблизно на 100 днів. Тому планують подання з Аянського водосховища.

А ось каламутність і низька якість у "Вода Криму" пояснюють тим, що тепер доводиться користуватися підземними джерелами, які до цього були законсервовані. На трубах ізсередини утворився наліт, вода його змиває і несе в будинки і квартири сімферопольців.

З кранів тече іржава вода Новини Севастополя

"Знаєте, замість цього Кримського моста, який нічого нам не дав, краще відремонтували б усі труби в місті. Вони і раніше були в жалюгідному стані, а за ці роки "влада" нічого не зробила. Для приготування їжі я набираю з вечора в банки воду, щоб вона відстоялася. Вранці на дні шар іржі у два пальці. Тут не посуха винна, а наші служби", – обурюється мешканка Сімферополя Ганна Миколаївна.

"Ми замовляємо воду в бутлях. Оскільки те, що тече з наших кранів, годиться хіба що для туалету. Навіть митися в такій воді страшно", – розповідає сімферополець Євген Новіков.

Засуха вдарила по сільському господарству

Незважаючи на дощі, які пройшли в липні, ситуація з наповненням водосховищ не покращилася. За даними кримського Гідрометцентру, загальний обсяг зменшився майже на 8,5 млн куба порівняно з минулим місяцем.

Так, стрімко міліють Чорноріченське і Тайганське водосховища, в першому вода відступила від дамб приблизно на 100 м.

Водосховища в Криму

Страждають від посухи і фермери, цьогоріч вони не зможуть зібрати великий урожай зернових. Дехто каже, що зерна навіть не вистачить для того, щоб нагодувати птахів і велику рогату худобу.

Сільському господарству не вистачає не тільки води. Ґрунт стає щороку більш солоним, а це серйозно шкодить насінню. За такої ситуації "міністр сільського господарства" Криму Андрій Рюмшин заявив, що візьмуть під контроль вивезення зернових за межі півострова.

На півострові проблема з урожаєм 24tv.ua

За його даними, сьогодні на півострові отримують по 1,8 тонн з гектара пшениці, і по 2 тонни – з гектара ячменю. А торік ці цифри становили 3,2 тонни, а деякі господарства давали і по 5-6 тонн зерна з гектара.

Також із перекриттям Північно-Кримського каналу перестали вирощувати рис. А ось що вродило на півострові, то це цибуля. Її так багато, що продавати її доведеться за собівартістю і навіть нижче.

Куплять літак і наженуть дощу

Окупанти вже придумали, як боротимуться з посухою і викликатимуть дощ. Для цього збираються придбати літак Ан-26 "Погода", за допомогою якого викликатимуть опади. На ньому встановлено спеціальні блоки, в яких заряджено патрони з йодом срібла.

Під час вистрілювання такого заряду відбувається займання складу льодоутворювальної дії, який створює в небі трасу високодисперсного аерозолю льодоутворювального реагенту, він впливає на переохолоджені хмари та викликає опади. Отже, хмари збираються перетворювати в дощ.

Ан-26 Вікіпедія

Такий експеримент так званій кримській владі обійдеться в 25,5 млн рублів (приблизно 350 тисяч доларів).

Крім того, на півострові вирішили перекачати воду з Тайганського в Сімферопольське водосховище. Місцеві "патріоти" називають це великим досягненням російських військових.

Перекидають воду із Тайганського водосховища в Сімферопольське Telegram Кримський

Саме вони проклали трасу, якою тече вода з товстих труб. Правда, вона тече просто околицями населених пунктів, де можна натрапити на людей. Зараз їм суворо заборонили там ходити.

Не відмовилися і від ідеї прокладання труб із прісною водою з Росії на півострів по дну моря. Однак для цього потрібні величезні кошти.