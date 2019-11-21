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21 листопада • оновлено в 15:08
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Сувора краса: в Одесі на море бушує шторм. Фоторепортаж

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В Одесі 21 листопада дуже вітряно. На морі – шторм. Городяни, у яких видався вихідний, прогулюються біля моря і фотографують бурхливу стихію.

Фотокореспондент OBOZREVATEL також пройшовся вздовж узбережжя і зобразив суворе листопадове Чорне море (щоб подивитися фото, проскрольте сторінку до кінця).

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Головну ялинку в передмісті Одеси зроблять з тисячі устриць. Фото

За прогнозами синоптиків, вітряна погода збережеться в Одесі і в найближчі дні. Вночі можливі заморозки. А ось температура морської води поки ще +11 градусів.

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі 21 листопада сильний поривчастий вітер повалив 12 дерев. Одне з них впало на авто. Також зафіксовано 9 обривів електромереж. Призупинено рух трамвайного маршруту №20.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси Чорне море
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