Сурогатна мати з Києва продала китайській парі дитину від свого чоловіка

У Києві судитимуть жінку, яка, за версією слідства, вирішила стати сурогатною матір'ю для пари з Китаю, але намагалася продати їм дитину від свого чоловіка.

Про цей випадок написала KP.ua. Жінці загрожує тюремний термін від 8 до 15 років.

У травні 2018 року вона уклала договір на надання послуг із сурогатного материнства. Їй підібрали пару з Китаю.

Китайські батьки заплатили сурогатній матері $15 тисяч і ще $18 клініці.

Але протягом трьох місяців співробітникам медичного центру "Мати і дитина" ТОВ "Неомед 2007" не вдавалося перенести ембріон китайських батьків до сурогатної матері.

Нарешті жінка завагітніла й виносила малюка. Однак після його народження виявилося, що він не був азіатом, а тест ДНК показав 0% ймовірності батьківства громадянина Китаю.

Через це китайці, які заплатили гроші за дитину, звернулися до правоохоронних органів.

Під час розслідування з'ясувалася, що киянка після кількох невдалих спроб запліднення завагітніла від свого співмешканця.

За версією слідства, підозрювана вступила в змову зі співробітниками клініки, які довгий час допомагали їй переконувати китайців, що це саме їхня дитина. Відповідно, звинувачення будується на тому, що жінка намагалася продати свою дитину, що є торгівлею людьми.

На думку адвокатки Олени Бабич, версія правоохоронних органів малоймовірна. У разі сурогатного материнства з іноземними батьками тест ДНК робиться в обов'язковому порядку, про що знали і в клініці, і сама сурогатна мати. Тим більше, що навіть візуально помітно, що народилася дитина слов'янської раси.

Нині жінка перебуває під домашнім арештом, її подальшу долю вирішить суд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральна продюсерка російського каналу "Матч ТВ" і телеведуча Тіна Канделакі заявила, що задумалася про сурогатне материнство. З чоловіком Василем Бровком 44-річна ведуча перебуває у шлюбі вже шість років, але спільних дітей у пари ще немає.