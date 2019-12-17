Головна Новини
17 грудня • оновлено в 09:46
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Супрун назвала "один із найгірших" подарунків дітям на День Миколая

2.5т
Читати матеріал російською

Колишня в. о. глави Міністерства охорони здоров’я України Уляна Супрун вважає, що "цукерки – один із найгірших подарунків дітям" на зимові свята.

На своїй сторінці у Facebook руйнівниця міфів щодо здоров’я дала поради до Дня святого Миколая, запропонувавши кращі альтернативи солодощам. За її словами, у такі свята приємно робити подарунки, особливо дітям, які живуть без сім’ї.

"Свято наближається. Ялинка, гірлянди, ковзанки, час з рідними та друзями. А ще застілля, недостатня кількість руху та солодощі, що не закінчуються. Разом із освітнім проектом Здорове харчування для дітей ненадовго перевтілимося на Грінча, аби попередити: цукерки – один із найгірших подарунків дітям", – написала вона.

Новини
Дякую, що живий: в Криму окупанти намагалися згодувати дітям неїстівні цукерки

Цукерки – "один із найгірших" подарунків дітям

Цукерки – "один із найгірших" подарунків дітям

ukranews.com

Звісно, погоджується лікарка, можна заперечувати, мовляв, раз на рік шоколадний заєць ще нікому не зашкодив. Однак, наголошує вона, мало хто і навіть не у святкові дні дотримується суворих обмежень щодо споживання цукру, а "в грудні, вже від Дня святого Миколая, починається справжнє цукрове бомбардування".

За словами Супрун, насамперед важливо пам’ятати, що надмірне споживання цукру упродовж тривалого часу призводить до набору ваги і збільшує ризики ожиріння, проблем із зубами, а також підвищення ризику появи серцево-судинних хвороб, діабету й деяких видів раку.

Фахівчиня також звернула увагу на той факт, що згідно з результатами першого загальнонаціонального дослідження про харчування, діти в Україні споживають занадто багато солодкого. Тоді як цукру в раціоні, аби це не приносило шкоди для здоров’я, повинно бути: для дітей 4-6 років – до 19 грамів, для дітей 7-10 років – до 24 грамів, дітям старше 11 років та дорослим рекомендують до 30 грамів на день. Для дітей молодших чотирьох років рекомендовано уникати підсолодженої їжі та напоїв.

Новини
Подарунки на Новий рік 2020: що подарувати дитині, жінці, чоловіку, бізнес-партнеру

На думку Уляни Супрун, асоціацію "цукерки = свято" вигадали дорослі. Водночас вона не закликає зовсім залишати дітлахів без смаколиків на свята.

"Для дітей головне турбота, яку можна проявити іншими способами. Проведіть вільний час разом: відвідайте виставку, парк, побавтеся вдома – варіантів безліч, обирайте ті, що до душі", – наголосила лікарка.

А якщо, все ж таки, хочете порадувати дитину смаколиками, то віддайте перевагу фруктам, солодощам із сухофруктів, пастилі. Відмінною альтернативою може стати й спільне приготування домашніх солодощів – "для дітей це буде не просто цукерка чи шматок торта, а проведений час із батьками".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексвиконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун дала цінні поради про те, як не замерзнути взимку. За її словами, щоб не захворіти за низької температури, потрібно підбирати правильний одяг та повноцінно харчуватися.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "День Святого Миколая" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марта Рок
Теми
День Святого Миколая Поради лікарів
Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Тег
новорічні подарунки
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
3
5
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"Разрушительница мифов о здоровье"... Бу-га-га
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Ирис Ирис
Ирис Ирис
Что за праздник новый "День Николая"?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Хо Хол
Хо Хол
Ирис Ирис, декоммунизировали деда Мороза. Понемногу готовят народ к Санта Клаусе.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги