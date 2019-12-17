Супрун назвала "один із найгірших" подарунків дітям на День Миколая

Колишня в. о. глави Міністерства охорони здоров’я України Уляна Супрун вважає, що "цукерки – один із найгірших подарунків дітям" на зимові свята.

На своїй сторінці у Facebook руйнівниця міфів щодо здоров’я дала поради до Дня святого Миколая, запропонувавши кращі альтернативи солодощам. За її словами, у такі свята приємно робити подарунки, особливо дітям, які живуть без сім’ї.

"Свято наближається. Ялинка, гірлянди, ковзанки, час з рідними та друзями. А ще застілля, недостатня кількість руху та солодощі, що не закінчуються. Разом із освітнім проектом Здорове харчування для дітей ненадовго перевтілимося на Грінча, аби попередити: цукерки – один із найгірших подарунків дітям", – написала вона.

Цукерки – "один із найгірших" подарунків дітям ukranews.com

Звісно, погоджується лікарка, можна заперечувати, мовляв, раз на рік шоколадний заєць ще нікому не зашкодив. Однак, наголошує вона, мало хто і навіть не у святкові дні дотримується суворих обмежень щодо споживання цукру, а "в грудні, вже від Дня святого Миколая, починається справжнє цукрове бомбардування".

За словами Супрун, насамперед важливо пам’ятати, що надмірне споживання цукру упродовж тривалого часу призводить до набору ваги і збільшує ризики ожиріння, проблем із зубами, а також підвищення ризику появи серцево-судинних хвороб, діабету й деяких видів раку.

Фахівчиня також звернула увагу на той факт, що згідно з результатами першого загальнонаціонального дослідження про харчування, діти в Україні споживають занадто багато солодкого. Тоді як цукру в раціоні, аби це не приносило шкоди для здоров’я, повинно бути: для дітей 4-6 років – до 19 грамів, для дітей 7-10 років – до 24 грамів, дітям старше 11 років та дорослим рекомендують до 30 грамів на день. Для дітей молодших чотирьох років рекомендовано уникати підсолодженої їжі та напоїв.

На думку Уляни Супрун, асоціацію "цукерки = свято" вигадали дорослі. Водночас вона не закликає зовсім залишати дітлахів без смаколиків на свята.

"Для дітей головне турбота, яку можна проявити іншими способами. Проведіть вільний час разом: відвідайте виставку, парк, побавтеся вдома – варіантів безліч, обирайте ті, що до душі", – наголосила лікарка.

А якщо, все ж таки, хочете порадувати дитину смаколиками, то віддайте перевагу фруктам, солодощам із сухофруктів, пастилі. Відмінною альтернативою може стати й спільне приготування домашніх солодощів – "для дітей це буде не просто цукерка чи шматок торта, а проведений час із батьками".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексвиконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун дала цінні поради про те, як не замерзнути взимку. За її словами, щоб не захворіти за низької температури, потрібно підбирати правильний одяг та повноцінно харчуватися.

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