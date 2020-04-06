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6 квітня • оновлено в 13:02
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Скільки людей можуть супроводжувати дитину з 6 квітня: поліція дала роз'яснення

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Введені обмеження постановою Кабінету міністрів України на період карантину дозволяють переміщення більше двох осіб, якщо третьою особою або більше є діти.

Як пояснила в коментарі OBOZREVATEL речниця Національної поліції Оксана Блищик, дитину можуть супроводжувати двоє батьків, але не більше.

"Одну дитину не може супроводжувати, наприклад, четверо людей. Двоє батьків можуть супроводжувати дитину", – сказала вона.

Родители с детьми

Родители с детьми

"Психологический портал"

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в України з 6 квітня посилюються карантинні заходи задля запобігання поширенню коронавірусу. Відтепер у громадських місцях запроваджено обов'язковий "масковий режим", а на вулицю не можна виходити без документів.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України карантин
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