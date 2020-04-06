Скільки людей можуть супроводжувати дитину з 6 квітня: поліція дала роз'яснення

Введені обмеження постановою Кабінету міністрів України на період карантину дозволяють переміщення більше двох осіб, якщо третьою особою або більше є діти.
Як пояснила в коментарі OBOZREVATEL речниця Національної поліції Оксана Блищик, дитину можуть супроводжувати двоє батьків, але не більше.
"Одну дитину не може супроводжувати, наприклад, четверо людей. Двоє батьків можуть супроводжувати дитину", – сказала вона.
Родители с детьми
"Психологический портал"
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в України з 6 квітня посилюються карантинні заходи задля запобігання поширенню коронавірусу. Відтепер у громадських місцях запроваджено обов'язковий "масковий режим", а на вулицю не можна виходити без документів.
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