Головна Новини
26 травня • оновлено в 11:19
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Сумська область встановила рекорд щодо COVID-19 в Україні

5.8т
Читати матеріал російською

На Сумщині починаючи з 22 травня кількість випадків захворювання на коронавірусну інфекцію не збільшувалася, порівнюючи з іншими областями.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Зокрема, нині там офіційно зареєстровано 166 заражень. Про це свідчать дані Центру громадського здоров’я МОЗ України.

Із початку пандемії від COVID-19 в області видужали 123 пацієнти, активними хворими залишаються 39 людей.

На Сумщині чотири доби поспіль немає нових випадків зараження COVID-19

На Сумщині чотири доби поспіль немає нових випадків зараження COVID-19

Щоправда, на Сумщині коронавірусна хвороба забрала життя чотирьох людей.

Також зазначається, що за останню добу до обласної лабораторії надійшло вісім повідомлень про підозру на COVID-19. Тоді як усього з початку року – 763.

Нагадаємо, що станом на вівторок, 26 травня, в Україні офіційно підтверджено 21 584 випадки коронавірусної інфекції. З них 339 було виявлено за минулу добу. Водночас відомо, що від COVID-19 в країні померли 644 людини, а 7575 пацієнтів повністю побороли недугу.

Скриншот

Скриншот

covid19.rnbo.gov.ua

Скриншот

Скриншот

covid19.rnbo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Суми
Тег
вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 21 584.

    Вилікувалися: 7575. Померли: 644.

  • У світі захворіли понад 5,5 млн осіб, загинули – більше 347 тисяч.

  • Ляшко назвав дві умови, за яких Україна уникне другої хвилі COVID-19.

  • Названа хвороба, яка підвищує ризик смерті від коронавірусу.

  • Вчені з'ясували, наскільки небезпечні мутації коронавірусу.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги