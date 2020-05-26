На Сумщині починаючи з 22 травня кількість випадків захворювання на коронавірусну інфекцію не збільшувалася, порівнюючи з іншими областями.

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Зокрема, нині там офіційно зареєстровано 166 заражень. Про це свідчать дані Центру громадського здоров’я МОЗ України.

Із початку пандемії від COVID-19 в області видужали 123 пацієнти, активними хворими залишаються 39 людей.

На Сумщині чотири доби поспіль немає нових випадків зараження COVID-19

Щоправда, на Сумщині коронавірусна хвороба забрала життя чотирьох людей.

Також зазначається, що за останню добу до обласної лабораторії надійшло вісім повідомлень про підозру на COVID-19. Тоді як усього з початку року – 763.

Нагадаємо, що станом на вівторок, 26 травня, в Україні офіційно підтверджено 21 584 випадки коронавірусної інфекції. З них 339 було виявлено за минулу добу. Водночас відомо, що від COVID-19 в країні померли 644 людини, а 7575 пацієнтів повністю побороли недугу.

Скриншот covid19.rnbo.gov.ua

Скриншот covid19.rnbo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Директор Глухівської міської лікарні в Сумській області Анатолій Кіяшко оголосив голодування, тому що його установу недофінансували.

А згодом з’ясувалося, що Глухівська міська лікарня на Сумщині сама занизила статистичні показники щодо кількості послуг, тому й отримала відповідне фінансування.

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