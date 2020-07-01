Сумні обличчя жителів СРСР: у мережі показали реалістичні знімки

У мережі спливли архівні фотографії радянської повсякденності й часу після розпаду СРСР, початок 1990-х, на яких відображено сумні обличчя людей.

Знімки відомого українського фотографа Олександра Ранчукова, які так і не були видані офіційно, хоча не раз представлялися виставках, опублікувало "Радіо Свобода".

"Їх можна було подивитися, коли почалася перебудова. До цього, звичайно, ні. Та й ніхто б не ризикнув його (Ранчукова. – Ред.) показувати, він не відповідав жодним параметрам", – пише фотографа та його знімки мистецтвознавець Олександр Ляпін.

Ранчуков намагався передати фотографією сум радянських людей

За його словами, Ранчуков хотів показати, як виглядали обличчя радянських людей насправді – тобто, зовсім інакше, ніж на плакатах.

Фотограф зображав повсякденність життя в СРСР

"Фотограф вписував обличчя перехожого в навколишнє середовище, не протиставляючи або доповнюючи, а стверджуючи, що це одне і те ж: обличчя перехожих схожі на тротуари, облізлі стіни будинків, темні вікна з недобрими "поглядами" каламутних стекол", – додав Ляпін.

Життя в СРСР насправді відрізнялося від того, яким його зображали на агітплакатах

Він підкреслив, мовляв, оточення фотографа навіть не розуміло, навіщо він знімає "ніяке ніщо". Більшість вважала, що серед зображених Ранчуковим моментів повсякденного життя пізнього СРСР не було нічого особливого, а "тільки безвихідь і печаль".

Буденність у СРСР

Фотограф намагався показати своїми знімками, що обличчя перехожих у СРСР схожі на тротуари – такі ж сірі

Більшість не розуміла, навіщо Ранчуков фотографує простих людей

Фотограф зображував моменти повсякденного життя пізнього СРСР, наприклад, як ця черга за оселедцем на вулиці

На думку багатьох, у фотографіях Ранчукова не було нічого особливого

Дехто вважає, що фото Ранчукова показують тільки безвихідь і печаль жителів СРСР

Радянську дійсність Ранчуков фотографував тільки на вулиці

Фотограф вибирав для знімків типові ситуації в СРСР

Деталлю для фото Ранчуков вибирав саме те, що характеризує життя конкретної людини

Ранчуков намагався фіксувати моменти зникнення в СРСР: сьогодні об'єкт є, а завтра його немає

Ранчуков фотографував так, що тоді навіть в голову не приходило, що це матиме цінність

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилася добірка документальних фотознімків звичайного радянського життя, які, проте, в самому СРСР були заборонені до оприлюднення для громадськості.