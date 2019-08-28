Суд відпустив Вишинського: хто він і чому був під вартою

У середу, 28 серпня, Київський апеляційний суд звільнив колишнього керівника філії інформагентства РФ "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

OBOZREVATEL зібрав інформацію про діяльність Вишинського та причини тримання його під вартою.

Вишинський отримував від РФ нагороди за висвітлення діяльності окупантів liga.net

Коротка біографія Кирила Вишинського

Кирило Валерійович Вишинський народився 19 лютого 1967 року у місті Дніпро. Здобув філологічну освіту в Дніпропетровському державному університеті. Після закінчення вишу працював вчителем російської мови та літератури в одній зі шкіл Дніпра.

Кар'єра Вишинського у журналістиці почалася в 1996 році з роботи на місцевому Дніпровському "11 каналі".

З 1999 по 2006 роки був ведучим та редактором на телеканалі ICTV.

Протягом п'яти років (2006-2011 рр.) працював журналістом на російському каналі "Росія-1". Після Євромайдану очолив філію російського інформаційного агентства "РИА Новости Украина".

Під час обшуків у Вишинського знайшли паспорт громадянина РФ aspi.com.ua

Антиукраїнська діяльність Вишинського

Кирило Вишинський внесений до розділу "Чистилище" українського сайту "Миротворець". Підставою для цього стали його дії, спрямовані на активне висвітлення діяльності окупантів, спотворення інформації про події в Україні та виправдання окупації Криму.

У 2014 році він отримав від Росії медаль ордену "За заслуги перед Вітчизною" – за те, що висвітлював події в Криму. Крім того, за цю ж діяльність, відповідно до закритого указу російського президента Путіна, від Росії Кирила Вишинського відзначили нагородою за "Повернення Криму".

5 травня 2018 року СБУ проводила низку обшуків для розкриття діяльності підконтрольних Росії медіаструктур. Обшуки проводили у громадян як України, так і РФ. Тоді ж в офісі видання "РИА Новости Украина" в Києві був затриманий його директор Кирило Вишинський. У нього виявили російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. У результаті обшуків чоловіка затримали.

Затримання Кирила Вишинського і суд

У травні 2018 року проти Вишинського відкрили кримінальне провадження за статтею "Державна зрада". Йому інкримінували дії, спрямовані на повалення конституційного ладу і посягання на територіальну цілісність. 17 травня того ж року Херсонський суд затримав його на два місяці без права на заставу.

Під час засідання в Апеляційному суді Херсонської області Вишинський публічно відмовився від громадянства України. Натомість суд залишив його під вартою.

28 серпня 2019 року суд у Києві звільнив з-під варти директора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. Журналісту, якому інкримінували державну зраду, пом'якшили запобіжний захід на особисте зобов'язання. Так, він повинен буде приходити до суду або слідчого на першу вимогу. Судові розгляди статей, які йому інкримінують, триватимуть і надалі.

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