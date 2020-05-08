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8 травня • оновлено в 21:50
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"Сучасний фашизм – путінський мир": з'явився моторошний фоторепортаж з умираючого Луганська

7.3т
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У День пам'яті і примирення, 8 травня, в мережі з'явився унікальний фоторепортаж з окупованого Луганська.

Фото опублікував блогер Максим Мирович на livejournal. Він зазначив, що головний сучасний фашизм не переможений і під прапорами "путінського миру" продовжує знищувати міста і країни.

"Вмираюче місто Луганськ – відмінний приклад того, що відбувається з містами і країнами, які приходять"звільняти" незрозуміло хто і незрозуміло від чого. Таким, яким це місто було до війни, Луганськ не буде вже ніколи – місто на шляху перетворення в ще одну Прип'ять", – написав блогер.

"Сучасний фашизм – путінський мир": з'явився моторошний фоторепортаж з умираючого Луганська

На фото зображена розруха в місті, яка з'явилася після його окупації терористами так званого угруповання "ЛНР" – закриті і напіврозграбовані підприємства, неремонтовані кілька років маршрутки, порожні лікарні, а також бруд і розруха у дворах.

Блогер зазначив, що підприємства, які залишилися в місті, продовжують працювати в "дикому" режимі, не дотримуючись будь-яких норм – вода в так званому Луганському морі зараз виглядає ось так – нерідко в ній плаває дохла риба, і можна тільки здогадуватися, що зараз зливають в ці води.

"Сучасний фашизм – путінський мир": з'явився моторошний фоторепортаж з умираючого Луганська

maxim-nm.livejournal.com

"Сучасний фашизм – путінський мир": з'явився моторошний фоторепортаж з умираючого Луганська

maxim-nm.livejournal.com

Міська інфраструктура поступово вмирає – маршрутки, один з основних видів луганського міського транспорту зараз більше нагадують транспорт з постапокаліптичного роману – машини не ремонтувалися і, здається, не милися з 2014 року.

"Сучасний фашизм – путінський мир": з'явився моторошний фоторепортаж з умираючого Луганська

maxim-nm.livejournal.com

"Сучасний фашизм – путінський мир": з'явився моторошний фоторепортаж з умираючого Луганська

maxim-nm.livejournal.com

"Сучасний фашизм – путінський мир": з'явився моторошний фоторепортаж з умираючого Луганська

maxim-nm.livejournal.com

"Сучасний фашизм – путінський мир": з'явився моторошний фоторепортаж з умираючого Луганська

maxim-nm.livejournal.com

Лікарня і її околиці нагадують місто Прип'ять, залишене в 1986 році. "Тут дійсно можна знімати постапокаліпсіс про Чорнобиль – тим більше що проект луганської лікарні є точною копією прип'ятської МСЧ-126. Навіть двері ідентичні. Колись при "фашистській Україні" лікарня була процвітаючим підприємством, де навіть були приватні кабінети лікарів. У "звільненому ЛНР" Луганську з вибитих дверей кабінетів смердить сечею, а під ногами лунає хрускіт вибитих шибок. Війна це мир, свобода це рабство, незнання – сила", – написав Мирович.

"Сучасний фашизм – путінський мир": з'явився моторошний фоторепортаж з умираючого Луганська

maxim-nm.livejournal.com

"Сучасний фашизм – путінський мир": з'явився моторошний фоторепортаж з умираючого Луганська

maxim-nm.livejournal.com

"Сучасний фашизм – путінський мир": з'явився моторошний фоторепортаж з умираючого Луганська

maxim-nm.livejournal.com

"Сучасний фашизм – путінський мир": з'явився моторошний фоторепортаж з умираючого Луганська

maxim-nm.livejournal.com

Голоду в Луганську немає, але асортимент магазинів все більше і більше нагадує СРСР, в який так мріяли повернутися деякі фанати "Новоросії", сталіністи, антизахідники і читачі книг про "попаданців" – сіль, цукор, макарони і сірники є скрізь, іноді бувають якісь овочі.

"Сучасний фашизм – путінський мир": з'явився моторошний фоторепортаж з умираючого Луганська

maxim-nm.livejournal.com

"Сучасний фашизм – путінський мир": з'явився моторошний фоторепортаж з умираючого Луганська

maxim-nm.livejournal.com

На фото також відображені двори міста, в яких часто можна зустріти стихійні гори сміття і гілок зі спиляних на дрова дерев. Багато доріг і бордюри за минулі з 2014 року шість років перетворилися буквально на руїни. Ніхто нічого не чинить.

"Сучасний фашизм – путінський мир": з'явився моторошний фоторепортаж з умираючого Луганська

maxim-nm.livejournal.com

"Сучасний фашизм – путінський мир": з'явився моторошний фоторепортаж з умираючого Луганська

maxim-nm.livejournal.com

"Сучасний фашизм – путінський мир": з'явився моторошний фоторепортаж з умираючого Луганська

maxim-nm.livejournal.com

"Сучасний фашизм – путінський мир": з'явився моторошний фоторепортаж з умираючого Луганська

maxim-nm.livejournal.com

"Сучасний фашизм – путінський мир": з'явився моторошний фоторепортаж з умираючого Луганська

maxim-nm.livejournal.com

"Сучасний фашизм – путінський мир": з'явився моторошний фоторепортаж з умираючого Луганська

maxim-nm.livejournal.com

Автомобілі з українськими номерами, які стоїть біля будинків, обливають фарбою і ріжуть їм шини. "Деякі жителі Луганська всерйоз вважають, що у д*пі, яка відбувається навколо винна Україна", – написав блогер.

"Сучасний фашизм – путінський мир": з'явився моторошний фоторепортаж з умираючого Луганська

maxim-nm.livejournal.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі окупованого Росією Донецька 23 лютого терористи організували "виставку" озброєння, яке, як свідчить російська пропаганда, вони забрали у Збройних сил України.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Луганськ
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Комментарии на сайте не модерированы
Галицький Данило
Галицький Данило
Полный сруцкий мирочек!
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3
0
Morozov Nicolay
Morozov Nicolay
"Некоторые жители Луганска всерьёз считают, что в происходящей вокруг ж*пе виновата Украина", – написал блогер."-блогег не прав виноваты попрыгунчики майдановские с печенькой в зубах.
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7
Morozov Nicolay
Morozov Nicolay
В Почаевской больнице на Тернопольщине пациенты не могут ходить в общий туалет – вместо этого им в палаты поставили ведра для испражнений. Как говорится в сюжете ТСН, такая ситуация наблюдается во всех палатах, где лежат больные. Причем, если в некоторых стоит по ведру на пациента, то в других – одно на всех и даже без крышки. "Больных, которых положили в терапевтическое отделение, не выпускают в туалет, который на этаже. Им принесли ведро для хождения в туалет на четверых человек. Без крышки, обычное железное ведро. И это ведро стоит почти сутки, пока санитарка его не вынесет", – рассказала пациентка.": А заброшеные дома везде есть и Париже тоже.
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Суспільство

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