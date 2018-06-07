Створив "Мрію" і "Руслан": помер легендарний авіаконструктор

У четвер, 7 червня, у віці 83 років помер відомий авіаконструктор Віктор Толмачов, який був одним з творців важких далекомагістральних турбогвинтових літаків Ан-124 "Руслан" і Ан-225 "Мрія".

Про це повідомив генеральний директор Авіаційного комплексу ім. С. В. Ільюшина Олексій Рогозін, передає ТАСС .

"Сьогодні після важкої хвороби помер один з творців Ан-124 "Руслан" і Ан-225 "Мрія" головний конструктор Віктор Ілліч Толмачов", - написав він.

Facebook Олексія Рогозіна

Віктор Толмачов в 1971 році став провідним конструктором проекту Ан-124 "Руслан", а в 1985 році був призначений головним конструктором Ан-225 "Мрія".

Толмачов також був у складі груп інженерів майже всіх літаків КБ "Антонов" і їх модифікацій - Ан-2, Ан-14, Ан-8, Ан-10, Ан-12, Ан-24, Ан-22, Ан-26, Ан-32, Ан-28.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня помер відомий український історик і археолог Гліб Івакін.