Створено експрестест на коронавірус: результат відомий через 5 хвилин

Вчені Сінгапуру створили експрестест на коронавірус, за допомогою якого можна дізнатися про зараження COVID-19 протягом п'яти хвилин.

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Як пише The Straits Times з посиланням на Агентство з науки, технологій та досліджень, тест отримав назву Cepat.

Вчені Сінгапуру створили експрестест на коронавірус

Керівник лабораторії професор Джекі Ін очікує, що ліцензія на масове використання тесту з'явиться протягом місяця. Після цього вони надійдуть в усі медичні установи країни.

Новий метод дозволяє копіювати ділянки ДНК без температурного впливу, пояснила експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Маргарет Харріс оголосила США новим можливим епіцентром коронавірусу у світі.

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