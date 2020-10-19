Що ми як суспільство робимо далі із забороною книги "Справа Василя Стуса"? Зараз це ключове питання.

1. Видавництво Vivat продовжить друк книжок -Рішення суду не набрало законної сили.

2. Десятки тисяч розкуплять книжку , - я в вас вірю!

3. Буде подано апеляцію.

4. Ми "вийдемо" з ФБ і як мінімум всі ті, хто запостив своє обурення, та фізично прийдемо під стіни апеляційного суду. Вахтанг Кіпіані точно інформуватиме про перебіг судового розгляду.

5. Судді не будуть ганьбитися і перестануть служити комусь, але послужать правді та правосуддю. Це і для них стане історичним днем.

Все буде добре! Все буде Україна! Стус мріяв про це, а ми маємо втілити.

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