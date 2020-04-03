Сценарій Італії Україні не загрожує! Лікарка знайшла вагомі аргументи і закликала не панікувати

В Україні не буде такої кількості хворих на коронавірус і смертей від цієї недуги, як в Італії, де швидкість поширення інфекції чи не найбільша у світі.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Водночас реальна загроза стосується нашої медичної системи, і саме заради неї українцям варто сидіти вдома, дотримуючись карантину. Такою думкою про ситуацію довкола пандемії на своїй сторінці у Facebook поділилася лікарка Ксенія Хаджиленко.

"Я дуже люблю статистику, тож для розуміння масштабів прийдешнього лиха просто взяла та перевела одні цифри в інші", – зауважила вона, додавши, що за основу взяла італійській сценарій, як найгірший на сьогодні.

Хаджиленко пояснює, що населення Італії становить 60 млн, тобто за місяць там захворіло 0,16% італійців. А якщо додати до цього недіагностовані легкі форми – частка, звісно, збільшиться і за найпесимістичнішого прогнозу може навіть сягнути 1%.

Однак лікарка переконана, що для аналізу даних про масштаби хвороби важливіше, скільки хворих на коронавірус потребуватимуть саме інтенсивної терапії.

"І ця історія вже не така оптимістична, адже саме через цю частку карантинні рекомендації цілком обґрунтовані. Якщо з одночасною хвилею тяжких хворих не можуть впоратися найзабезпеченіші медичні системи світу, то нашу і випробовувати не варто", – підкреслює вона.

Водночас додає: наведені розрахунки означають, що за таким сценарієм в Україні може серйозно захворіти 16 людей із 1000.

"Це ж означає, що 984 з 1000 українців не захворіють… На мою думку, населенню України ускладнення та хворобливі стани, викликані панічним напруженням психіки, загрожують значно більше, ніж смерть від COVID-19. Тож заспокойте себе та своїх близьких. Більшості населення нічого не загрожує. Не накручуйте себе. Сидіть вдома, мийте руки та не хворійте", – підсумувала Хаджиленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, практикуючий інфекціоніст і кандидат медичних наук Юрій Жигарьов запевнив, мовляв, якщо Україна повністю вирішить проблеми із забезпеченням лікарень, пандемія коронавірусу піде на спад із мінімальними втратами для населення.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!