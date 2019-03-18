"Страшні муки, дивитися нестерпно": на Одещині мама "зварила" малюка в окропі. Шокуюче фото і відео 18+

У Білгород-Дністровському Одеської області 11-місячну дитину мама викупала у ванній з окропом.

Як повідомила волонтер Катерина Ножевнікова в Facebook, хлопчика доставили в лікарню з 80-ма відсотками обпеченого тіла. Стан дитини вкрай важкий, не постраждали тільки пальчики на ногах і руках і лоб малюка.

Відзначається, що мати, у якої є ще троє дітей, забула розвести гарячу воду холодною.

Обпечений малюк Facebook Катерина Ножевнікова

Обпечений малюк Facebook Катерина Ножевнікова

"Знову окріп. Знову ванночка з окропом, яку зібралися розвести холодною водою. В які дзвони дзвонити? Куди ще плакати повісити? Як донести до всіх мам інформацію, що окріп іноді страшніше вогню - втрачається пильність і здається їм, що "я на секунду тільки відвернулася". На яких каналах потрібно крутити відео, де однорічний малюк звивається від болю? Щоб кожен, хто ставить поруч з дитиною чашку, миску, ванночку з окропом пам'ятав і розумів, які це страшні муки. Викладати все відео не буду, дивитися нестерпно" , - написала волонтер.

Ножевнікова написала, що стан матері "зараз близький до інфаркту".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі коляску з дитиною здуло в крижане море.

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