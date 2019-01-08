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''Стояти на смерть!'' Україні напророкували ''війну'' з РПЦ через Томос

2.4тЧитати матеріал російською

Україна через отримання Томосу опиниться під серйозним тиском Москви, яка боротиметься на смерть, намагаючись побудувати на церковному конфлікті між країнами потужну пропаганду.

Однак Україна має можливість зменшити вплив "російської церкви", заявив російський колега Костянтин Еггерт у коментарі українському колезі Віталію Портникову, повідомило "Радіо Свобода".

"Якщо буде запропонована цікава, відкрита назустріч людям церква, яка враховує думку людей, заснована на парафіях, на ініціативі знизу, то вплив російської церкви буде скорочуватися. Зрозуміло, що створена єдина національна церква, благословленная першим по честі православним патріархатом в світі. Звичайно, поступово це буде працювати саме на користь цієї церкви", – сказав Еггерт.

Костянтин Еггерт

Костянтин Еггерт

dbelyaev.ru

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"Люди будуть говорити: це наша церква, це наша країна, ми в неї і підемо, ми православні, це все зроблено для нас. Тому історично ясно, що крок, зроблений Константинополем, об'єднавчий собор, майбутній Томос – це дуже велике історичне зрушення в майбутнє", – додав журналіст.

Він зазначив, що РПЦ в даному випадку повинна вирішити, чи хоче вона зберегтися на території України.

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"Ясно, що з Москви зараз здійснюватимуть дуже серйозний тиск, щоб стояти на смерть, нічого не віддавати, протистояти, тому що на цьому конфлікті буде будуватися пропаганда, причому дуже вдала. Адже середній росіянин людиною скаже вам: Путін, м'яко кажучи, не дуже хороша людина, все це жахливо, навколо крадуть, може бути, треба припинити всі ці війни, але головне, щоб не було Майдану. Так ось, вся історія церковного протистояння зараз буде тотально вписана в цей головний посил. Те, що відбувається зараз між Константинополем, Києвом і Москвою, – це таке продовження Майдану. Ви хочете цього? Ні, не хочете. Значить, любіть Путіна, любіть патріарха, любіть ту церкву, яка у вас є, а іншої у вас не буде. Ось що зараз важливо", – резюмував Еггерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Місце
УкраїнаКиїв
Теги
ТомосРПЦ
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
РПЦ себя дискредитировала и не справилась с заданием по Украине, поэтому кацапам пора подумать о создании новой Мокшануто-Чухнявой церкви всех лишнехромосомных!
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Галицький Данило
Галицький Данило
Главное, штобы не было Майдана, будет Институт Приблагороднишних Шлюх! И пук Авроры! На параше НИКОГДА, НИКОГДА! не будет Майдана этому поголовью милее пойти пограбить, поубивать, разрушить, насрать в своей избухе, если дали по зубам за её пределами, оно это поголовье уже на низком старте. Будет Кырыло с Хуйлом висеть подвешанными за лапти, а остальное быдло, как всегда в этом гадюшнике будут пить и сосать кровь друг дружке. Аминь!!!
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
МЫШЕБРАТЬЯМ пламенный приказ : СОСАТЬ !
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